A días de ser ratificado nuevamente en su cargo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a tensionar su relación (y permanencia) con el Gobierno. Esta vez, cruzó en duros términos a su par de Nación, Aníbal Fernández, en medio de la escalada por el conflicto mapuche en la Patagonia.

Es que tanto Aníbal como Alberto Fernández dijeron que no era competencia del Gobierno asistir la a la provincia de Río Negro, mientras la gobernadora Arabela Carreras denunciaba la complicidad de ciertos funcionarios con los grupos de pueblos originarios que protagonizaron violentos episodios.

En esa línea, Sergio Berni sostuvo que lo que estaba sucediendo eran actos terroristas y que, en consecuencia, la Nación debía asistir con refuerzos. Ante esto, Aníbal Fernández replicó: “Cuando uno está hablando de un delito de semejante envergadura, lo que metemos es en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa. No admito eso”.

Y agregó: “Sergio es amigo mío, no puede hacer eso. Tendría satisfacción de darle alguno de los elementos para que conozca. No puede decir eso. Es irresponsable mencionar un delito de esa envergadura en una situación de estas características”.

“Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”, sentenció el ministro nacional, lo que motivó la respuesta del titular de la cartera bonaerense: “Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”.

“Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión.¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?”, preguntó Berni trayendo a colación la polémica suscitada entre el titular de la cartera nacional y el ilustador Nik, cuestión que despertó el rechazo del arco opositor.

Hace exactamente una semana, luego de las idas y vueltas y los amagues de portazos que involucraron a Berni, el gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de Jura de fidelidad a la Bandera Nacional, por parte de los cadetes de la Escuela de Policía "Juan Vucetich", donde ratificó la continuidad del funcionario.

"La sociedad nos quiere ver trabajar en conjunto y es lo que estamos haciendo con mucha decisión”, dijo. Sin embargo, aseguró que definirá su eventual salida tanto del Gobierno como del Frente de Todos en un plenario del espacio, luego de las elecciones generales.