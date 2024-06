Sergio Berni criticó a Patricia Bullrich por la desaparición de Loan en Corrientes

El exministro de Seguridad bonaerense opinó que el Gobierno "perdió mucho tiempo" y aseguró que le "faltó expertiz".

Sergio Berni, el exministro de Seguridad bonaerense, opinó sobre el accionar del Gobierno, y en particular el de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, en la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño desapareció hace 12 días en Corrientes. "Este Gobierno no cree en el Estado, entonces no espere que el Estado encuentre a un chico que se ha perdido", lanzó.

Según el exfuncionario: "Faltó expertiz. Si hubiera pasado durante mi gestión en la Secretaría de Seguridad, la presidenta (por Cristina Kirchner) ya me hubiera mandado a Corrientes ese mismo día. Por eso hay diferentes estilos de Gobierno".

"Acá hubo un letargo en la investigación y una falta de ayuda del gobierno nacional para poner en marcha todos los mecanismos de búsqueda. La desaparición de un niño en este ámbito siempre es una cuestión compleja. Se perdió mucho tiempo", afirmó en una entrevista con Radio 10.

El actual senador por la provincia de Buenos Aires criticó que Gobierno revele Bullrich viaja a Paraguay para hablar con la Policía local por la desaparición del nene. "No va Bullrich para Paraguay por Loan, va por OEA, sólo en Argentina se permite que los políticos mientan tanto", aseguró.

Asimismo, criticó la gestión previa como ministra, durante el gobierno de Mauricio Macri: "Nos achacaban que la frontera era un colador. Y que si llegaban con Bullrich al gobierno eso se iba a acabar. Y no hicieron nada. Dijeron que iban a llenar la frontera de radares, no pusieron ni uno. Iban a mandar el ejercito a la frontera, y no fue. A Bullrich se le escapó Samid y todavía no saben cómo. No un nene de 9 años, Samid".

Samid en 2019 se dio a la fuga tras la orden de detención del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 y fue detenido días después por Interpol en Bélice.

Bullrich adelantó este lunes que viajaría a Paraguay para mantener un encuentro con las autoridades policiales, ante la hipótesis que el niño fue llevado hacia el país vecino. Sin embargo, desde Paraguay aseguraron que la funcionaria argentina ya tenía el viaje programado en el marco de una convención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que finalmente viajó su vice Alejandra Monteoliva.

Este martes, la ministra viajará a la Goya para monitorear la investigación del caso.