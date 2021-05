El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue a la localidad bonaerense de Bahía Blanca a entregar patrulleros y mantuvo un intercambio con un grupo de manifestantes que pedían por las clases presenciales.

"Estamos en un momento muy complicado; tengo a mi mejor amigo entubado en terapia intensiva y a la mujer muerta, otro amigo tuvo un derrame cerebral y se murió ayer porque no lo pudieron atender", exclamó el ministro, y agregó: "a mis amigos no me los devuelve nadie, la escuela después vemos si podemos tener clases".

Pero luego de estas fuertes afirmaciones, la discusión continuó y Berni sostuvo: "Es una decisión sanitaria y, en una situación de emergencia, hay que respetarla y apoyarla aunque no estemos de acuerdo. Esto es así, tenemos la obligación como ciudadanos, más allá de si las medidas nos gusten o no nos gusten, de apoyar”.

Bahía Blanca se encuentra en fase 2 por lo que no se están dictando clases presenciales, y este lunes arribó Berni para oficializar la entrega de 61 patrulleros a la Policía y cuando se dirigió al palacio municipal mantuvo un acalorado diálogo con un grupo de padres organizados que piden abogan por la presencialidad en las escuelas.

"Además de ser médico, llevo un control y estoy involucrado en el seguimiento del virus. Cuando uno lee los informes de contagios en las escuelas, la escuela no contagia. Cuando uno lee los informes del transporte, el transporte no contagia. Cuando uno lee los informes de los bares, los bares no contagian. Cuando uno lee los informes de los gimnasios, los gimnasios no contagian. Lo concreto es que llegamos a tener 30 mil casos y hay días que tenemos 500 muertos. No tenemos camas de terapia intensiva", explicó.

Y subrayó: "Soy padre y comparto con ustedes lo que significa el colegio. Todo lo que aporta yo no lo discuto, pero tenemos que apoyar las medidas sanitarias porque lo que estamos haciendo es cuidar la salud de todos".