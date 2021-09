El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le pidió este viernes a la exgobernadora y precandidata a diputada por Juntos en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, "cuidado y respeto" a la hora de referirse a la problemática de las drogas y el narcotráfico porque, dijo, "éstos matan".

Mediante un video que posteó en su cuenta de la red social Twitter, el funcionario recalcó que, para el Gobierno bonaerense "el narcotráfico y la droga no son bromas de campaña".

Así, en el trabajo audiovisual se puede ver a Berni en un allanamiento por drogas llevado a cabo anoche en la ciudad de La Plata en donde el ministro muestra unos mil kilos de marihuana incautada y señala: "Recién terminamos de contabilizar lo que hemos allanado en este búnker".

"La verdad es que quiero mandar un mensaje muy respetuoso a usted, señora Vidal. Lo que haga de su vida privada le importa muy poco a todos. Pero sí que hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque esta marihuana y todo lo que está acá está manchada de sangre. Para que usted la consuma relajada y tranquila, se comercializó con menores que mamaron desde chiquitos la violencia como un método de vida", indica en el video.

En ese marco, el ministro analiza que "por eso, hay que tener mucho cuidado cuando se habla y ser respetuoso de las víctimas del narcotráfico" y manifiesta que "el narcotráfico mata, la droga mata".

Finalmente, Berni señala que "la mentira, el márketing y la ignorancia también matan".

La exgobernadora se mostró públicamente en medio de la polémica generada por sus declaraciones en torno a la legalización de la marihuana, en las que sugirió aceptable el consumo de cannabis en barrios acomodados de CABA, pero no en zonas con alta vulnerabilidad social.

"Hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado", señaló Vidal, en una entrevista con Filo News.

Posteriormente, Vidal respondió mediante una entrevista en radio La Red: “La verdad es que no tengo nada para decirle a Berni. Sí al gobierno, donde hay 112 mil personas que murieron por Covid, 130 mil pymes que cerraron, 270 mil empleos que no se recuperaron. Los jóvenes no me hablan de despenalización ni de efectos, sino de trabajo, educación y tener un futuro”.

“Este debate no es prioridad. Y me alegro que haya incautado drogas. Nosotros lo hacíamos todos los días y durante el último año y medio caso no había operativos”, expuso.

En una entrevista con la FM Radio Con Vos, Berni dijo además que "se habla de legalizar la marihuana", pero "hay que entender el fenómeno del narcotráfico: el consumo de drogas y el narcotráfico son dos cosas totalmente distintas", y graficó que "en Estados Unidos, el principal problema de adicción es con psicofármacos lícitos, dejando de lado el tabaco y el alcohol".

"El problema del narcotráfico -más allá de que aporta una cuota de droga al mercado del consumo- es la violencia y muerte; la corrupción política, judicial y policial; y la ruptura del tejido social, donde los chicos dejan la escuela para vender droga", indicó y agregó que "el consumo es otra cosa".

"Al hablar de legalización debemos saber que en la Argentina, por el fallo Arriola, no se penaliza a aquel que consume un porro", concluyó.