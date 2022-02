Escribí en el libro "Lo semejante", publicado en página web http://www.guillermorivelis.com.ar.:

"Usaré la expresión "semejante" para referirme a un común denominador esencial, constitutivo, entre entidades que pueden presentarse como parecidas o como diferentes. La expresión "parecido" (o "similar"), para designar la presencia de cualidades comunes entre dos (o más) entidades que, por alguna razón, aparecen como evidentes y se valoran especialmente. Y la expresión "diferente", para designar la presencia de cualidades distintas entre dos (o más) entidades que, también por alguna razón, aparecen como evidentes y se valoran especialmente.

Cuando digo "alguna razón" no necesariamente me refiero a algo razonable, sino a algún motivo que, razonable o no, adquiere relevancia en determinado contexto. Distintas miradas y perspectivas (incluso ideológicas) pueden destacar las cualidades similares o las cualidades distintas dado que dos (o más) entidades pueden tener entre sí cualidades comunes y cualidades distintas. Vale aclarar que aun cuando dos (o más) entidades puedan no tener cualidades comunes compartirán un común denominador de semejanza.

Lo semejante incluye diferencias. No integra un par de opuestos semejanza - diferencia. El par de opuestos es, en todo caso, similar (o parecido) - diferente. Similar (parecido) y diferente que están incluídos en lo semejante. Lo semejante es abarcador. Dentro de lo semejante coexisten entidades parecidas y entidades diferentes entre sí.

Lo semejante da lugar a la posibilidad de empatía, de reconocimiento del denominador común. Pero suele suceder que los seres humanos no accedemos a tal reconocimiento".

Lo que denominamos "entidades" pueden ser, por ejemplo, personas.

Estados Unidos. En un lugar de compras tiene lugar una riña entre un adolescente negro y un adolescente blanco.

Cualidades similares: ambos adolescentes, propensión a pelearse físicamente.

Cualidad distinta: uno es negro y el otro blanco.

Semejanza: ambos son seres humanos. Esta semejanza incluye las cualidades similares (adolescentes, propensión a pelear físicamente) y las cualidades diferentes (uno es negro y otro blanco).

Freud expone el concepto de "narcisismo de las pequeñas diferencias" para designar la situación en que, basándose en las diferencias manifiestas y valoradas por una persona o conjunto/s de personas se deja de lado que esas diferencias existen entre personas que son semejantes. La pequeña o las pequeñas diferencias adquiere/n más valor, en tales situaciones, que la semejanza fundamental, esencial, que tenemos por ser SERES HUMANOS.

Dos grupos de personas que pertenecen a barrios o localidades cercanas y "rivales" pueden enfrentarse violentamente porque privilegian esa diferencia de "lugar" de residencia y pertenencia y soslayan la semejanza fundamental que tienen entre sí.

En Estados Unidos se exhibió claramente este procedimiento hace unos pocos días, cuando al producirse esa pelea violenta y física, entre un adolescente negro y un adolescente blanco, policías hicieron sentar al adolescente blanco en un sillón y tiraron al piso y esposaron al adolescente negro.

Los trataron según sus diferencias y no según la semejanza fundamental entre ellos.

Este procedimiento es un procedimiento racista (apoyado en una ideología racista) que valora positivamente a las personas blancas y negativamente a las personas negras.

Puede alegarse que se trata sólo de "esos" policías. No es cierto. Es un acontecimiento que se enlaza con otros (muchos) ya ocurridos y que se ubica en un contexto social en el cual el racismo sigue teniendo vigencia y que se inserta dentro de una larga y lamentable historia al respecto.

Las personas que nacieron y/o viven en la Provincia de Corrientes tienen respecto de las personas que nacieron y/o viven en otros lugares de Argentina una cualidad diferente, esa cualidad, la de haber nacido y/o vivido en Corrientes, y también la haber vivido y vivir su historia y su cultura. Y una cualidad similar, haber nacido y/o vivir en Argentina. Pero, muy especialmente, con ese parecido y esa diferencia, se trata de seres fundamentalmente semejantes.

Parece que lo hubieran olvidado quienes de uno y otro lado del poder debieron acordar para intentar resolver.

Los muertos civiles por bombardeos (no significa esto que carezca de importancia que haya muertos militares) irakíes y los muertos civiles ucranianos tienen cualidades diferentes dadas por la nacionalidad y la religión, entre otras cosas. Y cualidades similares que consisten, por ejemplo, en no haber decidido la guerra ni tomar parte activa en la misma. Pero, en ambos casos, fueron brutalmente arrojados a participar, muriendo. Con sus cualidades diferentes y sus cualidades similares son (eran) seres humanos semejantes. Así como son seres humanos semejantes quienes los mataron, tal vez, algunos de ellos sin saber por qué y para qué.

Una vez más, la gran tarea está en "nosotros". En el poema "Los Justos" de Jorge Luis Borges, ya citado en otros artículos:

"Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo".

"Nosotros" que, ante estas cosas horrorosas, nos entristecemos. Profundamente. También nos enojamos y nos indignamos.

"Nosotros", que seguiremos salvando el mundo, no podemos evitar los incendios que sistemáticamente se producen en nuestro país. Y no podemos evitar la guerra.

Pero podemos reconocernos como seres semejantes de todos los seres humanos, aun de aquellos de los que somos muy distintos.

Y a partir de ese reconocimiento podemos trabajar intensamente para hacer crecer nuestra propia mentalidad y la de otros.

No se trata de convencer a otros. Se trata de dialogar, interrogarse, generar interrogantes, compartirlos y pensarlos con otros.

Intentar construirnos como mentalidades abiertas, flexibles. Mentalidades que no necesiten "imperialismos", ni dictaduras, ni autoritarismos, ni gobiernos paternalistas y/o maternales, ni líderes carismáticos /as.

Mentalidades que no se refugien en supuestas "seguridades" ofrecidas muchas veces a los fines de la manipulación (en el mundo) y se animen a la incertidumbre de la libertad.

En el monólogo final de la película española "Solos en la madrugada", el periodista José Miguel (interpretado por José Sacristán) se refiere en su programa de radio a la situación de España y de los españoles después de la muerte del dictador Francisco Franco ("papá" en el monólogo), ocurrida en el mes de noviembre del año 1975.

Dice José Miguel:

"...estamos en mil novecientos setenta y siete, somos adultos, a lo mejor un poquito contrahechos, pero adultos.

Ya no tenemos papá.

¿Qué cosa, eh? Somos huérfanos gracias a Dios y estamos maravillosamente desamparados ante el mundo".

Se entiende el valor simbólico del monólogo. No se trata, por supuesto, del "papá", ni de la orfandad de cada uno. No es una referencia a la familia. Es una orfandad política, social y psicológica en términos de posibilidad y capacidad de autonomía. No es el desamparo por descuido de quienes deben ocuparse de otros. Es, metafóricamente hablando, inseguridad e incertidumbre propia de la vida (no de quienes la complican sin necesidad), es hacerse cargo de las propias decisiones, es reconocer y ejercer la propia responsabilidad.

Esta es la gran tarea que tenemos en nuestras manos "nosotros". Quienes, reconociendo la semejanza esencial y fundamental de todos los seres humanos entre sí, salvamos y salvaremos el mundo. Tarea que supone un derecho imprescriptible y un quehacer cotidiano y ético.