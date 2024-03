SEGUNDAS PARTES (de ideas originales), un cuento de Diego Paolinelli

Para Pablo, cada encuentro con el flaco Alberto, era un gran momento de charla y creatividad.

El flaco cuando terminó su carrera deportiva profesional, se había instalado en la ciudad, primero manejando una tienda deportiva muy grande de la zona y luego inició sus propios proyectos en el rubro indumentaria de moda urbana. Poniendo muchas ganas y con el apoyo incondicional de su mujer, ese negocio trajo la oportunidad de sumar otras sucursales en las ciudades cercanas y obviamente más trabajo.

Pero siempre se daba sus oportunidades de mantener viva su vida social, salidas, reuniones y viajes de vacaciones. Pero esto último lo tomaba como tour de capacitación y aprendizaje. En cada lugar que visitaba (ya sea en grandes ciudades o pequeños pueblos), se tomaba su tiempo para investigar sobre su rubro. Desde el análisis de marcas nuevas o desconocidas para él. El diseño y desarrollo de los locales, muebles, ubicación, decoración y hasta la música que se escuchaba de fondo en cada uno de sus locales.

Cuando Pablo pasaba por el local céntrico de la ciudad y lo veía a Alberto, se tomaba un rato de su tiempo, para compartir un momento con el flaco, que seguro algo bueno se iba a llevar. Y esta vez no sería la excepción.

El local había estado cerrado a lo largo de un par de semanas por remodelación. El diseño interior nuevo, mezclaba muebles de estructuras que recordaban un taller, algunos en negro mate y otros simulando metales oxidados y tablas de madera rustica con algunas manchas que simulaban grasa, aceite o salpicaduras de pintura.

Una moto antigua (sin motor) apoyada contra una de las paredes, una bicicleta tipo inglesa con frenos a varillas y algunas taquillas componían el resto de la decoración.

Mientras en el ambiente sonaba música electrónica. Pablo ingresó al negocio y Alberto lo recibió con un abrazo, como de costumbre. Ya liberado de sus temas con el equipo de ventas, el flaco le hizo una recorrida personalizada por renovado local, contando de donde había sacado cada una de las ideas para la remodelación y las nuevas marcas de ropa que había incorporado.

Pablo, lo escuchaba atentamente y cuando el Flaco finalizó el recorrido, primero celebró el trabajo, su capacidad innovadora y luego, fiel a su humor ácido…que compartían con Alberto le dijo: “Según LA LEY DE MURPHY, el que toma una idea de otro…es un LADRÓN. El que toma, muchas ideas de otros…es un INVESTIGADOR. Te felicito por tú investigación” y ambos rieron a la vez. Pero Alberto aun riendo le devolvió: “sabes que pasa Pablito, UNA BUENA IDEA…MERECE UNA SEGUNDA PARTE” y renovaron la carcajada. Pablo lo miró al Flaco y le dijo: “que buena frase, ¿me la prestas?”, y el flaco como buen comerciante respondió: “Esta va de regalo, la próxima…va facturada”.

Pablo retomó la frase y dijo: “Sabes que ahora caigo que yo fui víctima de una SEGUNDA PARTE”, “¿Sí?” invitó el Flaco. “Sí” continúo Pablo: “A fines de los 90, estaba cursando Comunicación en la Escuela de Negocios. Y como cierre del ciclo, tuvimos una jornada de desarrollo y diseño de una campaña publicitaria. Para ese día, los responsables de la Capacitación, invitaron como asesores a los dueños de una Agencia Publicitaria, que además elegirían cuál de los proyectos había sido el mejor. Luego de la presentación a las 8 de la mañana, nos separaron en 5 grupos de 6 personas. Nos dieron a cada grupo un producto diferente. A mi grupo le tocó agua mineral, los demás eran: gaseosa, vino, cerveza y por último jugo de frutas. Cada equipo con su producto, teníamos que definir: nombre del producto, envase y empaque, público consumidor y por último, lo que nos iba a llevar gran parte del día, un aviso para medios gráficos (de material nos dieron laminas y crayones), un spot de radio y un aviso para televisión (no solo teníamos que escribir el guion, además teníamos que filmarlo).

El equipo me eligió como líder y antes de las 10 habíamos definido la primera parte. Viviendo gran parte de mi vida cerca del río, me pareció que tenía que buscar un nombre referencial y de ahí se me ocurrió REMANSO. Como la mayoría del grupo, habíamos sido deportistas, que buscábamos dentro de nuestro tiempo libre, seguir haciendo alguna actividad (paddle, futbol 5, salir a correr o asociarse a algún gimnasio), pensamos en una botella de 1/2 litro y el empaque seria de 6, para llegar a los 3 litros de agua diarios que recomendaban consumir, para estar saludables. Y a partir de ese momento iniciamos el proceso del armado guion y filmar el aviso.

Tomamos una oficina del instituto, sentamos detrás de un escritorio al miembro del equipo con más cara de estresado que además era fumador. La idea para el guion era, una persona trabajando en su computadora en la oficina, fumando. Primero le suena el teléfono fijo y lo interrumpe, corta y ahora lo vuelve a interrumpir su celular, corta nuevamente y trata de enfocarse en la computadora y no puede, entonces apaga el cigarrillo y toma la botella de agua mineral que tenía su escritorio, la destapa y acerca el pico de la botella a su boca y comienza a beber.

En ese momento, el otro compañero que estaba filmando, achica el plano a solo la cara del protagonista y corta la filmación. Cuando vuelvo a dar el inicio a la filmación que arrancaba con el mismo plano corto anterior, pero cuando el camarógrafo comienza a alejar la cámara y ampliar el enfoque, se ve al protagonista sentado en la misma silla, delante del mismo escritorio, pero ya no en la Oficina, sino en medio del pequeño monte detrás del instituto.

Termina de beber, apoya la botella sobre la mesa y con una cara más relajada vuelve a trabajar en su computadora. En ese momento, otro de los del equipo que tenía voz de locutor decía la frase que elegimos para el producto (fuera de escena): Agua mineral REMANSO, para volver a lo natural.

Cuando llegamos al final del día, presentamos los trabajos. Y los participantes tuvimos que elegir un producto, la mayoría votamos al Equipo que hizo el aviso del vino, ya que fue muy divertido como habían disfrazado a uno de ellos, con una remera de la selección y una peluca negra con rulos, y simularon el gol de Diego a los ingleses, finalizando la toma con este muy bien logrado Maradona, presentando su vino en cajita: EL 10.

Luego de la premiación, tomó la palabra el dueño de la Agencia Publicitaria e hizo mención al divertido aviso, pero que ellos tenían un Premio adicional, para el que consideraban había sido el mejor trabajo, entre idea general, nombre, guion y desarrollo del aviso para: REMANSO.

Después, cuando ya nos estábamos despidiendo, se acercó el dueño de la Agencia que nos premió y me dijo personalmente que le había gustado mucho maneje el equipo y como lleve adelante la idea, que siga así. Yo, en forma de broma y por la confianza generada le dije, si vas a usar la IDEA, ¡no te olvides de mí comisión!”

Alberto que escucho atentamente la historia, no se quedó con la duda y consultó: “¿Y qué pasó?”

Pablo con una sonrisa y resignación le dijo: “Claro, me faltaba esta parte. Al año siguiente, salió al aire una publicidad del agua mineral HECHO EN LOS ANDES (*), donde un empleado de una oficina estaba con una gran sonrisa relajada en su cara, porque cuando tomaba de la botella con esa agua, lo trasladaba al medio de la Cordillera. Parece qué mi idea, merecía una segunda parte”.

(*) https://youtu.be/-bFF4BFlyyM