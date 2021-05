El Intendente Sebastián Abella finalmente habló sobre la contratación del ex expía Carlos Lorenzati y relativizó la denuncia realizada por los concejales del Frente de Todos.

Carlos Lorenzati fue Director de los Servicios de Inteligencia del Estadio y es un ex integrante del Batallón 601 investigado por delitos de lesa humanidad. Misteriosamente, ocupó el cargo de Subdirector de Control y Gestión en el Ejecutivo Municipal que encabeza Sebastián Abella, y luego fue contratado como proveedor municipal para ejecutar un proyecto con el fin de "descubrir información útil y trascendente para el municipio".

Sobre ello, el jefe comunal explicó que “una de las secretarías contrató a una persona para que le haga un trabajo de asesoramiento y la oposición encontró que trabajó en la SIDE. Y, obviamente, hablamos inmediatamente con el área para que deje de ser proveedor y también con Legales para que investigue si hay alguna irregularidad”. No obstante, el Jefe Comunal omitió justificar la previa designación como funcionario, que debería llevar su firma.

Luego, agregó: “Esperemos que avance y el tiempo dirá. Por ahora no hay nada. No hay ningún informe. No hay nada en la Justicia que vaya contra la persona y, por el momento, tampoco encontramos ninguna irregularidad en la contratación”.

Finalmente, llevó la situación al terreno de lo político y responsabilizó al Frente de Todos por la denuncia: “la oposición permanentemente busca generar temas que puedan tener algún tipo de mirada crítica hacia el Municipio”, minimizó.

FUENTE: Campana Noticias