Por Arturo Remedi... En el programa “¿De qué estamos hablando?”, que conduce Stella Cardozo en FM Simple (97.3 mhz), el intendente Sebastián Abella concedió un extenso reportaje de casi una hora y media, en el que se tocó, entre otros temas, las fumigaciones ilegales con agrotóxicos en los alrededores del Barrio Los Pioneros, una historia recurrente que aún el municipio no solucionó a pesar de la ordenanza que las prohíbe a menos de 1000 mts.

Abella se comprometió a encarar el tema ante Felisa Diaz, de la organización ambientalista Pioneros por el Agua, que al momento del inicio del reportaje al Intendente estaba siendo entrevistada telefónicamente en el programa.

¿Cómo se fiscaliza esa actividad? se le consultó. “Es por denuncia de vecinos (una vez cometida la ilegalidad)”, respondió Abella. En los papeles, el productor rural través de un ingeniero agrónomo debe elaborar un documento llamado Receta Agronómica Obligatoria, indicando que, cómo, cuanto, donde, etc, se va a utilizar el producto agroquímico en los sembrados.

En este caso y en otros que Pioneros por el Agua tiene documentados, no se hizo dicha receta. Y para colmo, el empleado (de nombre Alejandro) de la Sub Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, no le tomó la denuncia formal a Pioneros por el Agua argumentando que “luego sale en los medios y tengo problemas”.

Ante esto, Abella aseguró que “tenderemos una línea directa entre los vecinos y nosotros o colaboradores cercanos para actuar en caso que se repita”. También afirmó que “todos los campos aledaños a los barrios de Campana, entre Honda y Santa Florentina, están en proceso de dejar de producir. Sus propietarios se reunieron con la Municipalidad para ver el tema de la zonificación y poder lotear”, es decir cambiar, el perfil de agroganadero a urbanización.

Por su parte, Felisa Diaz le pidió al Intendente una reunión presencial por el tema, a lo que Abella respondió afirmativamente.

El conflicto con el personal de salud pública

Respecto a la situación de conflicto salarial con los profesionales del sistema de salud municipal, los periodistas le consultaron al Jefe Comunal si había recibido a los médicos. “Voy al Hospital cuatro veces por semana, muchas veces entre la 23 hs y las 2-3 de la madrugada. Voy por todos los servicios y hablo con todos”. “Siento la disconformidad, pero para mí es debido a la inflación que en alimentos puede ser mayor al 100 %” agregó.

Luego, siguió: “Cualquier persona en relación de dependencia a perdido ingresos. Hay un retroceso en la calidad de vida. Los médicos del sector publico están dentro de esta situación… Quiero que todos ganen más, no quiero que gane más uno que otro sector” consignó el Intendente.

“No es que no los recibo, los voy a buscar, tengo charlas de más de una hora con el personal del hospital” respondió a la pregunta de la conductora del programa, sobre si recibe al personal en forma institucional, como asociación gremial.

Recientemente, los profesionales de la salud local se agremiaron al sindicato médico de la provincia de Buenos Aires CICOP, a su vez enrolado en la CTA de Hugo Yasky.

Por otro lado, el Intendente afirmó que “ahora dimos un aumento del 10 % más un bono de $40 mil junto a un incremento del 108% para las categorías más bajas, pero con una inflación de cerca del 100 % nada alcanza. También durante mi gestión mejoramos la remuneración del personal médico al reconocer en blanco, el adicional por título, blanqueando esto”.

Sobre el paro convocado por el personal de salud del municipio para este martes 20 (luego trasladado al 27), Abella manifestó que “una cosa es la discusión salarial del personal y otra es el tema sindical, gremial. No hablemos de si es mucho o poco el salario de los municipales, con 100 % de inflación todo es poco”.

“No digo que los salarios de Campana sean lo mejor del mundo, pero están dentro del rango de lo que se está pagando” continuó Abela. Luego, la conductora Cardozo consultó al Intendente sobre si “no sería un buen fin de año negociar con los médicos”, a lo que Abella respondió con un lacónico: “puede ser”.

“Hay un gremio municipal y nos juntamos regularmente con ellos, el CICOP no es parte del gremio municipal, el convenio de trabajo es con el Sindicato de Municipales” explicó el Intendente. En este punto, el equipo periodístico del programa apuntó que, a pesar del importante aumento del 108% para las categorías más bajas de los trabajadores municipales, de igual manera es probable que un 90 % de ellos estén en el rango de la pobreza según lo que mide el Indec, que para el mes pasado la ubicaba en alrededor de $140 mil.

La política

“Mi formación política es muy débil” reconoció el Intendente cuando se lo requirió acerca de la misma. “Para gestionar una ciudad hay que tener criterio y buscar que crezca en todos los sectores”.

“No se necesita ideología política para resolver los problemas de los vecinos” expresó Abella, quien identifica “a la inseguridad, la educación que va atada a la inseguridad y al desarrollo de Campana a futuro para las nuevas generaciones” como los problemas más grandes enfrentar.

“Son necesarios más servicios para Campana y la zona periférica de la misma… Si se construyen más viviendas los líquidos cloacales van a la Planta depuradora N°2, y está al límite” añadió.