El Presidente del radicalismo exhortó a no "abrazar las políticas neoliberales que ya han fracasado" en la Argentina y pidió "poner todo para dar la batalla" en 2023.

El presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, cerró la Convención Nacional del partido con un mensaje en clave electoral, en el que lanzó críticas al Gobierno y advertencias a los "halcones" de Juntos por el Cambio.

"Pongamos todo lo que hay que poner para dar la batalla", arengó el titular del radicalismo en el cierre del encuentro que tuvo lugar en La Plata, en una jornada en la que asumió como presidente del órgano partidario el dirigente bonaerense Gastón Manes.

El gobernador de Jujuy envió un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio y volvió a cerrarle la puerta a una potencial alianza con el libertario Javier Milei, pese a las intenciones de otros sectores de la coalición opositora.

"El descrédito de la política hace que surjan estas opciones de ultra derecha. Pero tenemos que pararnos en los valores de la UCR y no tomar el atajo de la antipolítica y tampoco el atajo de algunos que escucho en nuestro espacio, que comparten tales planteos de que hay que eliminar el Estado, el Ministerio de Educación. Así que cuidado de tomar el atajo de la ideología, hoy mas que nunca Unión Cívica Radical", resaltó.

Morales también exhortó a no "abrazar las políticas neoliberales que ya han fracasado" en la Argentina.

"El camino es la democracia, es la política, es reivindicar la política. Los que estamos acá amamos la política y la democracia como sistema de vida, tiene que ver con nuestro ser, nuestra esencia, porque creemos en la política transformadora y no tomemos los atajos", afirmó el mandatario jujeño.

Además, señaló que hay que comenzar a trabajar en profundizar el diálogo con el resto de las fuerzas políticas, ya que "es probable" que el próximo gobierno tenga que lidiar con un Congreso aún más polarizado que en la actualidad.

"Tras las elecciones del año que viene es posible que tengamos un Congreso bastante partido. Es posible, nadie sabe, un año es mucho tiempo, pero es posible que el próximo presidente, que va a ser un radical, tenga menos Congreso que el que tuvo (Mauricio) Macri y Fernández. Tenemos que tener una alta cuota de responsabilidad y la acción política, por eso el camino es el diálogo", recalcó Morales.

Y, al respecto, agregó: "Que no nos vengan a decir que no sabemos gobernar ¿de qué no quieren correr? me llevó a mi cuatro años resolver el desequilibrio fiscal de 32 años".

Al hablar del Gobierno del presidente Alberto Fernández, sostuvo que "la gente tiene razón en tener la bronca que tiene por las cosas que pasan, ya no por la grieta, sino por la pelea en el propio gobierno".

"El oficialismo tiene una gran incapacidad de gobernar y una gran capacidad de discriminar cuando se trata de dividir recursos en las provincias que no son del mismo signo político", se quejó Morales.

A la vez, lanzó críticas a los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada y dijo que "las organizaciones tienen loteado el Gobierno", que -según dijo- "destruyó una política fundamental, que es la universalización".

"Tenemos que terminar con los cortes de rutas, terminar con esa actitud violenta que tienen la mayoría de las organizaciones sociales, que además le sacan plata a la gente, y los obligan a ir a las marchas, obligan a las mujeres a ir con los chicos", enfatizó el titular de la UCR