Se robaron una máquina vial en Campana

Un trabajador local sufrió el robo de su Bobcat S175 durante la madrugada del domingo, en la Colectora Sur. Delincuentes cargaron la máquina en un camión y se la llevaron sin dejar rastros, causando un gran daño a su propietario quien se encuentra desesperado por recuperar su herramienta de trabajo.

La madrugada del domingo se convirtió en una pesadilla para un trabajador local cuando su maquinaria, una Bobcat S175, fue robada de la colectora sur en el Km 87.5 de la ruta 9.

Los ladrones actuaron de manera calculada cargando la máquina en un camión y desaparecieron sin dejar rastro hasta el día de hoy que su propietario no tiene ninguna novedad.

Desesperado por recuperar su herramienta de trabajo explicó: "Hoy miércoles no tengo noticias de nadie, estoy desesperado. Me quedaron colgados un montón de trabajos. Me cortaron las piernas".

El taller del propietario, un negocio particular, depende en gran medida de la Bobcat S175 para cumplir con sus compromisos laborales. El robo no solo ha interrumpido sus actividades diarias, sino que también ha puesto en riesgo su sustento y el de su familia. "Por favor, necesito que aparezca", implora en su mensaje.