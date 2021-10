El programa impulsado por el Municipio de Zárate destinado a los alumnos de 5º y 6º año de las escuelas primarias, se presentó esta mañana.

El lanzamiento tuvo lugar en la Escuela Primaria Nº 4 de Zárate, donde estuvieron presentes el intendente Osvaldo Cáffaro junto a su equipo de gabinete, concejales, consejeros escolares, autoridades educativas, docentes y alumnos. Y contó también con la presencia de los ganadores de Ciudad Rayuela 2019 junto al profesor Juan Pablo Migane.

A través de Ciudad Rayuela, se motiva a los niños a pensar en proyectos para mejorar su ciudad, fomentando en los niños los valores de participación ciudadana y construcción colectiva de ideas. Por ello, tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana de los niños en torno a problemas que afecten la comunidad, formulando propuestas que contribuyan a mejorar el entorno y condiciones de vida.

El intendente Osvaldo Cáffaro se mostró muy contento con el regreso del programa y expresó a los alumnos: “Ustedes piensan y tienen algunas ideas que los más grandes no tenemos. Por eso es tan importante Ciudad Rayuela. No se imaginarían ustedes jamás una ciudad que no incluya a sus amigos, familia, abuelos, discapacitados. Realmente para nosotros es una enseñanza este programa. Un niño ve la ciudad distinta y es eso lo que queremos realzar acá”.

Los ejes temáticos que se abordarán serán Educación, Salud, Innovación Tecnológica, Participación Cívica, Medio Ambiente, Hábitat, Espacios Públicos, Cultura y Deporte.

El secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Darío Raffo, por su parte, brindó consejos a los niños y niñas presentes: “Piensen libremente, sean siempre trasformadores, transgresores, a los efectos de generar siempre con equilibrio, cuidando al ser humano, al medio ambiente, pero fundamentalmente pensando en la ciudad del futuro”.

Ciudad Rayuela tendrá una serie de pasos hasta llegar a la entrega de premios. Primero se postulará la idea o proyecto en cada escuela. El equipo técnico del Municipio junto a directivos y docentes los analizarán y acompañarán a los estudiantes a encauzarlos si es necesario. Luego, se seleccionarán las mejores propuestas por institución, para finalmente seleccionarse los proyectos ganadores, uno de los cuales logrará materializarse. Los cursos ganadores recibirán mobiliario escolar, tablets y viajes recreativos.