Con la presencia del intendente Osvaldo Cáffaro y su equipo, quedó formalmente inaugurada la edición 2022 del programa donde los protagonistas son los adultos mayores de #Zárate y #Lima.

Con actividades recreativas, mucho baile y una merienda al final del evento, los ganadores de la edición 2022 conocieron el destino a través de un video institucional: Chapadmalal, Costa Atlántica.

El intendente Osvaldo Cáffaro se mostró muy contento, saludó a los participantes desde el escenario y expresó: “Estamos acostumbrados a las dificultades, la hemos pasado muy mal en estos años de pandemia, pero acá estamos poniéndole el pecho y el corazón, para salir adelante como siempre, y es lo que esperamos con el programa”.

Luego del final a puro ritmo, con Sergio Luis como artista invitado, el intendente repasó la importancia de los cuatro programas que se lanzaron en la semana: Compartiendo, Ciudad Rayuela, Costa Joven y Costa Grande y remarcó: “una ciudad que no tiene espacios públicos es una ciudad que no tiene vida y que no tiene corazón”.

Para finalizar, subrayó la importancia del impacto positivo en la calidad de vida de los adultos mayores: “Estos programas nos cambian la vida porque tenemos nuevos amigos, nos vinculamos, tenemos la cabeza en algo positivo porque a veces todo nos abruma, pero acá estamos para salir adelante, con esta nueva edición de Costa Grande, ustedes tienen mucha juventud”.

El programa se desarrollará durante los próximos meses, y tendrá como finalidad que los participantes puedan compartir actividades recreativas y formativas en un ambiente lúdico y entretenido, fomentando la solidaridad y la inclusión social.