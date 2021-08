Esta inauguración ocurrió el jueves 26 de agosto y contó con la presencia de Gustavo Viescas, VP Wyndham Hotels Latam, Osvaldo Cáffaro Intendente de Zarate y Alberto Albamonte Presidente de Howarad Johnson y Days Inn Argentina.

Este hotel se convierte en el segundo Days Inn de la Argentina y forma parte de la Cadena Wyndham Hotel & Resort y manejada en el país por el Grupo Hotelero Albamonte (GHA). El hotel estará abierto operativamente el 15 de septiembre.

“Cuando todas las noticias de este 2021 hablan de hoteles que permanecen cerrados, cierran o venden, hoy tenemos la satisfacción de informar a la ciudad de Zárate y la región buenas nuevas. Iniciamos un segundo desembarco para la marca Days Inn en Argentina y esta ciudad fue la elegida” expresó Alberto Albamonte Presidente del Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Luego de haber postergado algunas aperturas previstas para 2020/21 debido a la situación sanitaria que vive el país, GHA se alista para iniciar una ofensiva fuerte en su crecimiento para su marca Days Inn en todo el país. “La Plata fue el primer eslabón, el segundo es este y ahora para el resto del año 2021 se avecinan aperturas en Villa Devoto-CABA y en el Parque Termal de Dolores, sin perder de vista uno en Puerto San Martín cercano a Rosario y otro en la zona de La Viña en la provincia de Catamarca” expreso Albamonte.

Days Inn Zarate ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 9 km 85.400 colectora Rosario-Buenos Aires, es un hotel orientado y que apunta especialmente al mercado productivo y corporativo que concentra el rubro industrial y empresarial de la zona.

El hotel cuenta con 80 habitaciones con posibilidad en una segunda etapa de agregar otras 80 en un predio de 4,5 hectáreas, dos salones de convenciones, uno para 200 y otro para 500 personas; dos salas de reuniones de hasta 40 personas, spa con sauna seco, húmedo, ducha escocesa y gabinete de masajes, piscina con solárium, mangrullo acuático, cancha de tenis, futbol, circuito de minigolf, un área de verdes con entretenimientos y un helipuerto. Además contará con servicios de atracción para el turismo de cercanía o escapada.

La pandemia puso al sector hotelero es su peor crisis, no obstante hay casos que demuestran que en tan malos momentos quedan empresarios que han seguido luchando, pensando en alternativas y buscando nuevos socios y destinos. “Somos conscientes de la difícil situación que vive no sólo el sector hotelero, sino también muchas empresas dedicadas a diversos rubros del sector del turismo, pero esto no significa que nos quedemos de brazos cruzados y lamentándonos, pues sabemos que esto tendrá una fecha de finalización y deberemos estar preparados” comentó Albamonte.

Desde la dirección de las dos cadenas hoteleras (Howard Johnson y Days Inn) sostienen que a medida que GHA se expanda en el país estarán ofreciendo transformaciones positivas a las ciudades donde desembarquen y ofreciendo muchos puestos de trabajos en forma directa e indirecta.

Albamonte finalizó diciendo “Argentina y nosotros como cadena hotelera estamos frente a un desafío muy grande ya que las estadística indican que las actividades volverían a una ‘normalidad’ recién hacia el año 2022, por eso queremos estar preparados para recibir ese caudal de personas dentro del país y de las que nos visiten desde el exterior que seguirán viajando por placer o por negocios.”

http://www.hojoar.com

Imágenes: Mario Pincus / Peter Orquera