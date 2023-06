Santiago Davio:"Jugamos muy bien y tuvimos varias situaciones”

Por Diego Fernández... El director técnico del Celeste habló sobre el triunfo sobre el Lobo y analizó el presente del equipo. “No podemos quedarnos con lo que hicimos en la primera ronda”, dijo.

En su última presentación, en Villa Fox, Defensores Unidos le ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza en un compromiso clave por la parte alta de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. Santiago Davio, director técnico del CADU, analizó lo que fue el encuentro.

“Un partido donde jugamos muy bien, creo que tuvimos varias situaciones para abrir el marcador, tuvimos buen manejo de pelota abriendo bien la cancha para poder jugar pelotas filtradas. Sabíamos que era un rival que juega bien y que teníamos que tratar de presionar alto para quitarles la pelota rápido y que no progresen”, explicó el entrenador.

Sobre la jugada que derivo en el penal que luego convirtió Javier Velázquez, el orientador táctico del Celeste afirmó:” Hay una mano sin dudas, después la discusión es si es fuera o no del área, y ahí ya tenes que tener VAR para poder distinguir. Se equivocan los de Primera con toda la tecnología imagínate uno de la B Nacional, no se pueden quedar en esa mínima, que también fue expulsión en el codazo de Despósito y el árbitro no lo ve eso. Creo que Defensores jugó bien para solo quedarse con esa mano en la línea del área o afuera”.

Por otro lado, Batatín hizo mención al gran momento que está atravesando el equipo en su primera temporada en la segunda categoría del fútbol argentino:”Es muy bueno, pero no nos podemos quedar con lo que hicimos en la primera ronda, ahora tenemos que ir por más, tenemos que tratar de seguir sumando para olvidarnos del primer objetivo que es mantener la categoría”.

El próximo fin de semana, Defensores Unidos buscará su segundo éxito consecutivo fuera de Zárate cuando enfrente a Patronato. “Creo que es un rival de mucha jerarquía, un rival que si lo dejas jugar te puede lastimar, es una realidad que no pasa por un buen momento pero también sabemos que si le das el protagonismo te lastima. Iremos hacer el juego que hacemos siempre nosotros y poder traernos un buen resultado”, concluyó Davio.