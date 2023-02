Por Julián Eboli. Una entrevista exclusiva de "La Voz del Estadio"... Defensores Unidos de Zárate por primera vez en su historia juega en la segunda categoría del fútbol argentino y parte fundamental de ese logro lo tienen su Director Técnico Santiago Davio y su ayudante de campo, Sebastián Farías; los que fueron entrevistados en el programa 222 de “La Voz del Estadio” que conducen “Larry” Leguiza, “Pepe”Bogliani, Julián Eboli y Luis María Casado.

Si bien Davio y Farías son amigos y eso es un plus para que en lo profesional se les haga más fácil el trabajo a la hora de consensuar miradas futbolísticas, según ellos mismos definieron “es aprender día a día y vivir este momento histórico con toda la responsabilidad que esto lleva y muy contentos por el momento que estamos viviendo”, destacaron.

El resto del cuerpo técnico lo integran: Daniel Robina como preparador físico; Carlos Campodónico, entrenador de arqueros; Lucas Kualich, psicólogo; Osvaldo Rinaldi, colaborador; entre otros.

“El objetivo nuestro no es pelear el descenso y mantenernos, sino la idea es estar dos o tres puntos arriba de los que están en esa zona. Tenemos un plantel para hacerlo, mentalidad para seguir peleando y si hacemos las cosas bien, meternos en el Reducido”, relataba Santiago.

Esto daba pie a la pregunta que en el debut en Mendoza se vio una formación y un equipo súper ofensivo: “La idea de Santi es siempre pensar en el arco de enfrente, en realidad cuando uno piensa en defender es difícil sostener eso durante un tiempo, si lo podes hacer durante un momento del partido. Pero la idiosincrasia y el pensamiento, es tener esa rebeldía de pensar siempre de buscar los partidos y sacarnos esa mochila de que muchos creen que somos el equipo invitado entre comillas a esta B Nacional. Trabajamos día a día, metiéndonos de lleno y sabemos que nos va a llevar un tiempo de asentarnos desde los físico, técnico y psicológico junto con los jugadores; pero siempre con la misma idea: la de presentar un equipo ofensivo”, comentaba Sebastián ante la aprobación de Davio que agregaba: “que esa es la idea, de ir mirando y corrigiendo. Tratando de ver las falencias y modificarlas en caso que sea necesario. La primera opción es siempre mirar el arco rival, siempre viendo previamente ante quien te enfrentas y los jugadores. Y de acuerdo a como se desarrolla el partido podría o no seguir igual, porque la idea siempre es ir a buscar esos 3 puntos. Además, la mística y la historia de Defensores siempre fue de ir a buscar los partidos”.

La formación del debut en Mendoza, fue la que se percibía desde los entrenamientos con una mitad de cancha totalmente renovada y el resto similar a los que venían jugando al lograr el ascenso el año pasado, conservando la columna vertebral del equipo: “Si bien somos ofensivos, somos conscientes de que el equipo debe tener un equilibrio. Tiene que tener una solidez defensiva, que hoy la hemos conseguido. El medio campo es donde más se está sintiendo porque son todos chicos nuevos. Y la adaptación a la categoría; que el jugador piense, el roce, la dinámica. De todas maneras hay que animarse a pensar en un poquito más y jugársela por hacerlo. Todo tiene un trabajo de fondo y un recaudo para afrontar cada partido, porque la realidad es que si te equivocas, perdes y los márgenes deben ser mínimos entre lo físico, lo técnico y de concentración”, sostenía Seba Farías ante la mirada atenta del DT de CADU que acotaba que: “La premisa nuestra es el trabajo y ser positivos y saltear las piedras que haya en el camino. Lo único que nos va a llevar al éxito, es trabajar de manera positiva.”

Más adelante, ambos coincidieron en “Respondemos ante todo a los valores. Después de cada partido los vestuarios los dejamos impecables como cuando nos entregan. Lo mismo el respeto por defender la camiseta, dejar bien al club; el orden es nuestra casa y en donde nos toque ir y dejar una buena imagen como institución: donde estamos involucrados no solo el cuerpo técnico, sino también de los jugadores y dirigentes”.

Con respecto a los técnicos que admiran, Davio nos decía: “Gallardo y Simeone que si bien son dos estilos diferentes, me gustan. Scaloni que con todo lo que hizo es alguien a tener en cuenta en todos los aspectos. En la rebeldía, en el carácter que tuvo al ser tan joven y abrir tantas puertas a los DT jóvenes. Se le dio la oportunidad y la aprovechó al máximo”. Por su parte, Farías nombró a “Bielsa por como lo vive al futbol y la dinámica que le da. Gallardo marco un antes y después. Y lo de Scaloni de cómo llevo el grupo hacia adelante y lo remarcaron hasta los propios jugadores.”

Justamente hablando del grupo y el liderazgo, nos interesaba conocer de boca de los principales referentes del cuerpo técnico sus palabras, porque desde afuera se ve mucho la unión y la buena onda: “Hacemos mucho hincapié en el grupo. Siempre cuando viene un jugador lo primero que preguntamos cómo es como persona, porque lo futbolístico ya lo sabemos de antemano. Hoy Defensores, si hay algo que tiene es un grupo importante y de líderes muy positivos, que son los que llevan adelante un montón de situaciones bajo la línea del cuerpo técnico. El respeto mutuo que se genera, la verdad es algo que valoramos mucho.”

También nos decían algo muy importante, que reafirma lo que los integrantes de La Voz del Estadio, percibimos: “Las ordenes e ideas que nosotros les damos las interpretan rápido. Si hay algo que no les parece, se habla y charlamos a ver qué es lo mejor para el equipo. No siempre la idea tiene que ser la nuestra y ni tampoco la de ellos. La idea es que sea lo mejor para el grupo. Si la idea nuestra no la pueden llevar y ellos tienen una mejor y la podemos encarar, es lo mejor y creemos que el liderazgo viene de ese lado, de de tratar de llevar un grupo hacia adelante y no de la autoridad y de marcar quien es la jerarquía en el momento”, coincidían Davio y Farías

Para ir cerrando y agradeciendo el tiempo que tanto Santiago y Sebastián nos brindaron, ellos remarcaron algo que es muy importante: “Siempre hay que estar preparados, entrenar al cien por ciento y la competencia es sana y se ve eso. Se alientan mucho entre ellos, mientras los entrenamientos se llevan a cabo y eso es lo importante. El objetivo es uno solo y es grupal. Y todos miramos para el mismo lado.” Con respecto a la conformación de los 32 profesionales con los que cuenta Defensores: “Hay un mix, donde hay un plantel joven y la gente de experiencia son lideres muy positivos, no solo en lo futbolístico, sino también en el trasmitirle a los chicos desde los cuidados, que nosotros estamos muy pendientes de eso a como sobrellevar la vida del futbolista”.

