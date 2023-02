El entrenador del Celeste realizó un análisis de las primeras fechas y se refirió a Güemes, el próximo rival. “Es un equipo duro que se hace fuerte en su cancha” afirmó.

En la última jornada del campeonato de la Primera Nacional, Defensores Unidos consiguió una nueva unidad al empatar 1-1 frente a Patronato en Villa Fox. Santiago Davio, director técnico del CADU, dialogó en exclusiva con Solo Ascenso y analizó lo que dejó el compromiso disputado contra el Patrón.

“El análisis que podemos hacer del partido en frio, creo que fue un punto importante ante un rival que pelea tres frentes: la Libertadores, el torneo, la Recopa, más Copa Argentina, con jugadores de mucha jerarquía y con un presupuesto muy alto a comparación de nosotros. Obviamente que uno quiere ganar, más de local, pero analizándolo con el diario del lunes y en frio es un punto valioso”, explicó el entrenador del Celeste.

En el encuentro ante el Patrón, se dieron dos jugadas polémicas, donde primero el árbitro cobra un penal a favor del visitante por una falta de Maximiliano Ortigoza a Cristián González y en el complemento anula un gol de Lautaro Osuna por una infracción previa de Nicolás Toloza. “El penal que le hacen González, viendo bien, para mí no es penal. Es una jugada donde Ortigoza lo trata de esquivar y no hay contacto para que haya penal. El gol anulado a nosotros, el cobra una infracción donde nuestro delantero, Toloza, choca al jugador de ellos, es la misma jugada que en el primer tiempo no cobra a nosotros contra Héctor Echagüe que lo choca el central dentro del área y no lo cobra y si cobra ese foul cuando hacemos el gol nosotros. Son jugadas muy polémicas, pero es el derecho que hay que pagar cuando entras en la categoría”, afirmó.

El conjunto de Villa Fox aún no conoce la victoria, pero tampoco perdió y viene de obtener dos empates consecutivos. “Si bien van dos partidos recién, son dos rivales muy duros e importantes en la categoría. Gimnasia peleó el ascenso a Primera División y Patronato ganó la final. Son dos puntos importantes, la idea es sumar. Ahora vamos a Santiago que, si bien no ha sumado, es un equipo duro y más en su cancha”, indicó.

El próximo domingo, Defensores Unidos buscará la primera alegría en la temporada cuando visite a Güemes de Santiago del Estero. “Es un equipo duro, tuve la suerte de enfrentarlo cuando jugué en Desamparados de San Juan. Se hace fuerte en su cancha, el calor también tiene mucho que ver, pero vienen dos golpes. Nosotros trataremos de hacer el juego nuestro, buscar los tres puntos, ser bien dinámicos, verticales y de buscar el arco rival. Necesitamos sumar para poder empezar a despegar un poco las dudas de por qué estamos en la categoría y yo creo que sería importante jugar de local con tres puntos sumados”, concluyó Davio.