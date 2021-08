La estilista Sandra Mauricio se sumó a la lista de Juntos Zárate para acompañar el proyecto político de Eduardo Finkel en la lista 506 1ª y a Horacio Rodríguez Larreta y Diego “El Colo” Santilli en la provincia de Buenos Aires.

Sandra es una mujer luchadora, trabajadora, con un fuerte compromiso social y una gran empatía con la comunidad zarateña.

Es una mujer independiente que toda su vida la ha dedicado a crecer profesionalmente con la ambición de instalar su nombre en el mundo de los salones de belleza.

Actualmente es conocida por su peluquería céntrica de Belgrano entre Alem y Moreno, pero quienes la conocen saben el esfuerzo que le ha llevado conseguir desde la adolescencia que ha sentido la vocación.

En los últimos años de la Escuela Secundaria tomaba el tren de Zárate a Villa Ballester para hacer los cursos de peluquería en la academia “Daylo Plas” sin que la madre lo supiera ya que esperaba que la hija desarrollara una carrera universitaria.

La peluquería es un lugar de interacción social donde las personas intercambian sus experiencias de vida y brindan sus puntos de vista sobre política, economía, salud y deportes, entre otras temáticas. Sandra es una apasionada de las relaciones interpersonales porque se enriquece con las experiencias de vida de otras mujeres y hombres.

Las personas que la han tratado o han concurrido a su salón conocen la transparencia de su personalidad y la empatía que tiene con lo que le pasa al otro.

Desde hace varios años pone en práctica un fuerte compromiso social con acciones concretas de presencia en comedores o merenderos de distintos barrios zarateños.

En la peluquería enseña el oficio a adolescentes que participan de programas de formación profesional para brindarles herramientas que le permitan una salida laboral.

Es la primera vez que participa en una lista como pre candidata en los primeros lugares ya que en oportunidades anteriores ha acompañado propuestas electorales que ha considerado de genuina transformación para la ciudad y el país.

Este año se ha involucrado para participar con la intención de llevar la voz de los comerciantes al Concejo Deliberante.

Sandra Mauricio sostiene que el recinto legislativo de Zárate tiene que incluir a representantes de la actividad comercial y productiva que instalen en el debate de la comunidad las necesidades del sector más dinámico de la economía.

En su permanente filosofía de vida de empatizar con el otro siempre se permite darle consejos a los más jóvenes y a los que la luchan desde abajo como ella. Repite a quien quiera escucharla que “con esfuerzo todo se puede lograr porque yo he podido hacerlo sin tener nada”, sostiene como una de sus principales frases motivacionales.

Lo dice ella que a los dieciséis años se fue a vivir sola y siguió su vocación por consolidarse profesionalmente hasta ser una de las estilistas más reconocidas de Zárate.

En un viaje que hizo para desenchufarse de todos los compromisos laborales y las cuestiones comerciales que la estaban agobiando la hizo reflexionar sobre muchas cuestiones que la sensibilizaban. Volvió por el amor a su país y por la añoranza que Argentina salga adelante y en ese regreso pudo fortalecer la relación con su marido, Walter, y además de atender el salón profundizó las acciones de capacitación a jóvenes.

Era el año 2015 y acompañó la propuesta política y de gobierno de Mauricio Macri con la convicción del cambio que necesitaba la Argentina. De una manera u otra inició un acompañamiento de la fuerza política que actualmente la encuentra totalmente involucrada como pre candidata a concejal.

Sandra Mauricio sostiene que está participando activamente porque “necesita la gente de Zárate ser escuchada y en estos días estamos recorriendo la ciudad para dialogar con los comerciantes, con las amas de casa, con las maestras, con las empleadas y con los que actualmente esperan que salgamos de la pandemia con las mejores posibilidades de desarrollarnos laboralmente”, expresó.

“Me sumé a este proyecto para acompañar a Eduardo Finkel y un gran equipo de trabajo de la lista porque sentí que debía comprometerme a ayudar a la gente de Zárate. Me pregunté ¿Por qué no iba a acompañar a la zarateña o al zarateño a que tengan la posibilidad de tener una ciudad que se vea distinta?”, se cuestionó retóricamente la estilista.

Mauricio sostiene que ella y los integrantes de su lista son “la gente nueva que busca un espacio en el Concejo Deliberante de Zárate”.

La inseguridad se impone como tema de debate de la ciudadanía que se repite en las charlas con las vecinas y los vecinos con quienes interactúan. “Estamos saliendo a llevar la voz de esas actividades comerciales o productivas que actualmente no pueden desarrollarse y requieren una apertura paulatina para muchas familias que viven de eso, como la gastronomía, los eventos y los rubros que están casi paralizados”.

“En la cuarentena del año pasado cuando nos encerró el presidente nos costó mucho mantener el emprendimiento porque teníamos que trabajar a escondidas y hasta con patrulleros en la puerta; cuando el presidente organizaba cumpleaños”, comparó Sandra con las fotos que trascendieron de la Quinta de Olivos.

Carolina es una vecina de la estilista Sandra Mauricio que recientemente le ha manifestado su apoyo porque se siente identificada con su historia de trabajo y de mujer emprendedora; ya que ha tenido que buscar alternativas productivas al no poder seguir desarrollando su actividad de organizadora de eventos y se dedica a lavar mantelería, acolchados y ropa de cama. “Es una de mis vecinas quien me dijo te voy a votar porque quiero que Zárate necesita gente nueva que piense en los que estamos trabajando. Necesitamos que nos representen quienes a pesar de la cuarentena han agudizado el ingenio para seguir trabajando y sosteniendo la actividad laboral. Siempre he tratado de ayudar a las personas desde mi salón”.