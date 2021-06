He planteado en el libro "Psicoterapia. Encuentro y diálogo inteligente" que, según el criterio que sustento (que, por supuesto, puede o no compartirse), no resulta posible una definición puramente "objetiva" de "salud mental" y que toda aproximación a una definición supone, anteriormente, un marco de valores a partir del cual tal definición cobra sentido.

Relaciono lo que entiendo por "salud mental" con lo que denomino "condiciones de humanidad".

Cuando hablo de "condiciones de humanidad", me refiero a la posibilidad de:

- originalidad; es decir, desarrollo y puesta en acción de características personales propias, respetuosas de las de otros;

- decidir respecto de los propios asuntos y de opinar e influir en las decisiones de los grupos de pertenencia y de la sociedad;

- resolver el plano de las necesidades básicas con trabajo responsable, pero sin excesivo esfuerzo;

- expresión de los afectos, por distintas vías, en situación de respeto por las otras personas;

- error; de un aprendizaje por reconocimiento y superación del error, de equivocarse sin tener que padecer por ello graves consecuencias;

- pensar, diseñar un proyecto de vida e intentar llevarlo a cabo con posibilidades ciertas de logro, aun en términos parciales;

- relacionarse con las producciones culturales pasadas y presentes, participando activamente en la producción de bienes culturales;

- discrepar, intelectual y prácticamente, con las estructuras políticas, con las líneas de acción y con las coyunturas oficiales;

- conectarse con los propios sentimientos y sensaciones, y actuar en consecuencia;

- ser reconocido y respetado con las características específicas y originales de la propia personalidad;

- participar activamente en la construcción de la historia personal, familiar, grupal, profesional, social, política, económica, cultural;

- trabajar en aquello que pueda viabilizar la propia vocación, las capacidades personales y con la posibilidad de un ingreso que solvente una vida básicamente confortable;

- innovar y crear en las distintas áreas de actividad, produciendo pensamientos, acciones y obras que puedan ser diferentes y logren ir más allá de lo producido e incluso superar los cánones de producción establecidos hasta ese momento;

- elegir entre opciones francamente diferentes entre sí y formular propuestas;

- replantear las elecciones y decisiones tomadas hasta determinado momento de la vida (o en determinado momento) y poder tomar otras, como consecuencia de haber descubierto nuevas capacidades y posibilidades en uno mismo;

- vivir la religiosidad, desarrollar un pensamiento filosófico, participar en obras y acciones de diferente tipo, buscar la manera de otorgar a la vida un sentido que pueda desprenderse y superar la sola resolución de necesidades básicas y personales;

- acceder a un pensamiento trascendente que permita vivir el aquí y el ahora como formando parte de realidades abarcadoras, pasadas y futuras, profundas y sustanciales, con relación a la existencia humana y abierta a dimensiones enigmáticas.

Entonces, defino la "salud mental" como el proceso constructivo que tiende a:

. la consecución en lo personal de tales condiciones de humanidad;

. la realización de acciones (comunitarias, científicas, artísticas, políticas, laborales, culturales en general, cotidianas) que propendan a la generación de condiciones sociales que favorezcan, para todos, las condiciones de humanidad.

Lo dicho tiene varias consecuencias.

En principio, en esta concepción, la salud mental no es un "estado" que se posee o no se posee. Es una construcción, un proceso, una búsqueda, un trabajo, una "tendencia hacia".

En segunda instancia, es necesario señalar que sociedades escindidas, fuertemente desiguales y no equitativas no sólo no contribuyen sino que obstaculizan el proceso de salud mental.

Entiendo que se hace evidente en nuestro país que la gran mayoría de la población no ha tenido ni tiene acceso a lo que he denominado "condiciones de humanidad".

Esto no quiere decir que hayamos estado y estemos "mentalmente enfermos". Lo que se hace claro, en todo caso, es lo mucho que nos falta para generar una situación social fecunda para todos y la gran dificultad que supone la construcción de salud mental.

La Ministra Nacional de Salud expresó hace pocos días que como consecuencia de la pandemia todos vamos a tener problemas de salud mental. La Ministra no tiene ni tendría por qué sostener el criterio de salud mental que presento.

Desde la perspectiva que sustento, y por los motivos que he señalado, los "problemas de salud mental" ya los teníamos. Aun así, seguramente la pandemia ha dado lugar a cuestiones específicas y muy difíciles.

Angustia, desconcierto, confusión, temor, enojo, ansiedad, falta de credibilidad, hartazgo, dolor, entre muchos otros sentimientos penosos.

No es un indicador de "enfermedad mental" sentirse mal cuando la situación es crítica, cuando muchas personas se enferman, otras fallecen, el riesgo aparece cercano cotidianamente, los movimientos se ven limitados, la economía amenazada o, en muchas personas, arrasada. Más bien, no serían buenos indicadores la indiferencia o la alegría.

La situación problemática de la pandemia se ve agravada por discursos contradictorios, enfrentamiento continuo de agrupaciones políticas, falta de acuerdos, acusaciones graves y cruzadas, dichos y desmentidas.

Cualquiera sea la concepción de salud mental que se considere, un concepto compartido es el de la influencia de la misma en la salud física.

Si la salud es prioridad eso debería incluir, por lo tanto, a la salud mental.

Quienes gobiernan a nivel nacional y en las distintas jurisdicciones, quienes en el país y en los distintos distritos se constituyen como oposición (según por quienes estén gobernados) están aportando negativamente al problema de la salud mental y, desde ese lugar, a la salud como prioridad.

Obviamente, tales actitudes están, lamentablemente, muy lejos de favorecer lo que planteo como "condiciones de humanidad".