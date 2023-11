Rugby - Torneo URBA: Arsenal Zárate ganó y ascendió a Segunda División

En Zárate se jugó la final del Torneo de Tercera División de la URBA dónde llegaron los elencos de Arsenal Zárate Rugby y Tigre que buscaban el segundo ascenso que la categoría otorgaba tras la consagración de San Miguel a lo largo de la fase regular.

Finalmente fue el “ombú” quién ganó el partido y tras imponerse 25-19 consiguió el ascenso para jugar la próxima temporada en Segunda División.

El partido fue parejo y entretenido. Tigre abrió el marcador rápidamente pero Arsenal empató con un try de Alan Lima. La visita a pesar de fallar un penal accesible consiguió un try convertido para sacar ventaja de 7, pero la primera etapa terminaba igualdad en 12 gracias al Try de Juan Cruz Jeanmaire, convertido por Maxi Iavicoli.

En el segundo tiempo Arsenal desplegó su juego y fue más que su rival. Un penal de Iavicoli, más un try de Eduardo Tuculet y otro de Alan Lima le daban una buena ventaja al local. Tigre llegó a descontar a 12 minutos del final (try convertido) pero no le iba alcanzar.

De este modo el equipo de Sergio Guerrero completó una gran temporada culminando la misma con el objetivo del ascenso.