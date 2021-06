El Concejal del Pj-Frente de Todos de Campana, Marco Colella, salió al cruce de los cuestionamientos del oficialismo de Juntos por el Cambio, ante la participación del referente de la oposición en la campaña de vacunación. “Al Intendente le decimos que respete a quienes colaboran con la vacunación, mientras él sigue pensando en la próxima carrera”, fustigó.

“La verdad que es inentendible escuchar a quienes no hicieron absolutamente nada por cuidar la salud de los vecinos y de las vecinas, frente a una pandemia histórica, criticar a aquellos que le ponen el hombro y arriesgan su salud cuidando la del prójimo” dijo el concejal del Pj-Frente de Todos, Marco Colella, consultado por los distintos cuestionamientos que aparecieron en los medios de comunicación, por parte del oficialismo.

El edil aseguró que “el contraste es claro; un intendente ausente y un equipo que trabaja en el proceso de vacunación. Desde la comodidad de su despacho envía a sus voceros a denostar la tarea de lograr la inmunización de nuestra comunidad. Hasta el cansancio, se le ha pedido que colabore. Nunca pisó un vacunatorio. No sabe de lo que habla. Por eso, le decimos que respete a quienes le ponen el pecho a la campaña de vacunación, mientras él sigue pensando en la próxima carrera”.

Colella definió como “palos en la rueda” a los dichos desde el oficialismo local, y agregó: “Es increíble que siga pensando en la campaña electoral para su beneficio propio, cuando la única campaña que debe importar es la de vacunación, porque se trata de la salud de los vecinos y las vecinas. Pero no vale la pena gastar esfuerzos en una discusión estéril. Honestamente ya no esperamos que haga nada. Esenciales son los médicos, los enfermeros, quienes cuidan y aplican las vacunas. El Intendente no es esencial, y ha demostrado ser realmente prescindible. Romano seguirá con la campaña de vacunación, aunque a Abella le moleste” finalizó el edil.