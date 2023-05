Robaron una parrilla ubicada frente al Parque Urbano de Zárate: es la segunda vez en un mes

La parrilla ubicada en Pellegrini y Av. Lavalle, frente al Parque Urbano de Zárate, fue víctima de la inseguridad por segunda vez en un mes.

"Ayer por la mañana sonó la alarma y me di cuenta que era un robo porque no había empleados ni nadie. Llegué y ya se habían ido. Vino la policía, recorrieron, pero no encontraron a nadie" manifestó Luis, responsable del comercio, en diálogo con la prensa local.

Celulares propios del trabajo y plata en la caja -recaudación del día anterior- fue lo que se llevaron en la primera inspección realizada. "Ingresaron por los techos de los vecinos y bajaron acá, rompieron cadena, candado y entraron" agregó.

"Estuvieron hasta que sonó la alarma por un sensor de movimiento. Hace 30 días también fuimos asaltados, suponemos que es la misma persona por la metodología empleada. Ya hicimos la denuncia y ahora nos toca reparar lo dañado" concluyó.