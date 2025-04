Ricardo Alfonsín, el hombre que heredó el traje de su padre

Por Luis Sellan / L.A.S. / Raskolinikoff

A Ricardo Alfonsín se lo puede encontrar caminando por la calle como cualquier vecino. No tiene guardaespaldas ni actitudes de estrella. Habla con voz calma, reflexiva, como quien piensa antes de decir. Y aunque carga con uno de los apellidos más emblemáticos de la historia argentina, nunca lo usó como un escudo ni como un trampolín. Heredó un legado, sí, pero eligió honrarlo con su propio andar.

Lo curioso de Ricardo es que su ingreso a la política no fue inmediato. Aunque muchos lo imaginaban desde joven como “el hijo del presidente”, su inicio fue tardío: recién en 1993 se metió de lleno en la vida partidaria, cuando su padre ya había dejado la presidencia. Durante la dictadura, mientras estudiaba abogacía, tuvo que rebuscárselas para vivir. Vendía mechas de tornería en ferreterías, viajando con un maletín al hombro por el conurbano, como un trabajador más. Esa experiencia, según ha contado, le dio una visión más concreta de la calle, de los laburantes, de la realidad que no se ve desde los escritorios.

Fue diputado nacional entre 2009 y 2017. En el Congreso, su voz fue una de las más serenas, pero también de las más firmes. No dudó en marcar diferencias con su propio partido cuando creyó que se desviaban de los principios históricos del radicalismo. La ética, para él, no era un discurso: era un compromiso. Y cuando aceptó en 2020 la embajada en España, designado por un gobierno peronista, no lo hizo por conveniencia, sino por coherencia con su visión de país. “La patria está por encima de los partidos”, explicó, desatando críticas y también admiración.

Pero detrás del dirigente hay un hombre. Un hombre que ha atravesado dolores profundos, como la muerte de su hija menor, un golpe que lo marcó en silencio, sin estridencias. Quienes lo conocen dicen que ese duelo reforzó aún más su sensibilidad social, su comprensión del sufrimiento ajeno, su distancia del cinismo.

En ciudades como Zárate, donde la política suele vivirse con intensidad, su figura aparece envuelta en respeto. No son pocos los que lo recuerdan en caminatas, en charlas abiertas, en actos donde su tono pausado contrastaba con el vértigo de los tiempos. Ricardo no busca encantar, busca razonar. Y eso, en tiempos donde se grita más de lo que se escucha, es casi revolucionario.

Ricardo Alfonsín heredó el traje de su padre, pero no lo vistió por mandato. Se lo puso con conciencia, con respeto, y sobre todo, con una voluntad propia de aportar algo distinto. En él conviven la memoria de Raúl, la honestidad de quien ha trabajado con las manos y la mirada de un político que sigue creyendo que la democracia no es un sistema de mayorías, sino una construcción de valores.

Como periodista, me cuesta encontrar figuras que mantengan, aun con sus contradicciones, una coherencia tan firme entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen. Ricardo Alfonsín no solo honra a su padre: honra una forma de hacer política que hoy parece cada vez más lejana, pero que aún puede ser faro en medio de la confusión.