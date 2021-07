"Es muy triste y lamentable escuchar las palabras de la Senadora en el recinto; ya que la mayor parte de su discurso no es exacto. Tuve la oportunidad y el privilegio en participar en la primera y única institución (A.P.A.L) en buscar el Reconocimiento Municipal de Lima, "Autonomía de Lima". Y el único propósito que tiene dicha institución es gestionar en la búsqueda del Reconocimiento Municipal de Lima y no la búsqueda de que se declare Ciudad a la Localidad de Lima.

Creemos de lo más profundo de nuestro ser, de los habitantes puros nacidos y criado que aún seguimos habitando dicho territorio del suelo Limense que "exclusivamente buscamos y esperamos el Reconocimiento Municipal, como muchos lo llamamos "Autonomía de Lima"", de parte de la Provincia. No esperamos espejitos de colores y nada que no sea reconocido y otorgado el Reconocimiento Municipal a la localidad de Lima. No todo suma en la búsqueda de nuestra autonomía, como por ejemplo lo realizado por la Senadora; en la busca de declarar Ciudad a Lima.

Como vecino nacido y criado en suelo Limense, aliento a la Senadora que se actualice en buscar o gestionar soluciones a los verdaderos problemas que acaecemos los vecinos Limense, como por ejemplo la inseguridad en que vivimos, la falta de oportunidades a nuestros jóvenes, la falta de trabajo, el narcotráfico en Lima, la falta de agua potable en muchos barrios, entre otras cosas".

-Esteban Crespo Almara-

DNI 33.211.927