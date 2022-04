Por DC... Tengo que comenzar manifestando que es deplorable el estado de la Ruta 6: sin iluminación, con enormes baches. Trasladarse de noche de Campana a Zárate o de Zárate a Campana, ir por esa misma ruta realmente es un riesgo de vida para todos. No se puede circular más así.

Pero ambas ciudades están en el mapa para la reconstrucción, para el mejoramiento de traza. Esa es una buena noticia y es una buena respuesta a cada mentira, a cada foto vieja, a cada irrealidad. La reparación de la Ruta 6 también nos atañe y va a llegar acá.

Y hablando de ciudades, todos los opositores quieren hacer de Lima un coto de caza. La cuestión es que hay fuego amigo. Algún sector del Frente -o no sé de qué- usa recursos del Estado y hace campañas políticas, operativos, utilizando instituciones como PAMI, como ANSeS, como el Ministerio de Trabajo local, buscando no sé qué, buscando qué rédito, y todo centralizado en Lima. Todo marcado como si fuese Lima la presa, para quedarse con ella y hacer quién sabe qué.

También quiero prestar atención al HCD: ¿Quedó un solo concejal del radicalismo, no? Esto habla del fracaso de la diputada Sandra Paris que ya no publica información, que ya no hace declaraciones, sobre todo en los medios que tenía en Zárate y que eran de su amistad.

Dicen de Lima muchas cosas, pero no es tan sencillo, ni siquiera cortan el pasto de su local partidario los muchachos radicales, y después quieren tener argumentos para hablar.

La cuestión es que cuando hay argumento, cuando hay respuesta, cuando hay hechos concretos, podemos decir que Zárate está en camino de la recuperación.

El trabajo en la calle se ve. El abandono tiene que ver con que 50 mil vecinos la pasaron muy mal en tiempos que ya conocemos y el dinero se usó para darles de comer, sencillamente por eso.

Hoy hay ministros, hay funcionarios nacionales -Ferraresi, Insaurralde, Katopodis, por nombrar algunos- que lo han entendido y están trabajando codo a codo con un intendente que ha salido y que trata de poner otra vez a este Zárate en todo este contexto, que implica mejorar sus calles, que haya menos pérdidas de agua, mejorar los servicios en general entre otras cosas.

Para culminar este breve repaso, no puedo dejar de mencionar que anoche en una reunión de Nuevo Zárate, hubo mucha gente. Mucha gente, ¿sabe qué? interesada en participar. El Partido Justicialista de la calle Moreno cambió de vereda, esa vereda de estar con el otro no la siguen más, optaron por estar y por juntarse con Juntos, por juntarse con la derecha, Zárate no se los va a perdonar.