Repensar la República... Los cuarenta años de democracia en retrospectiva (segunda nota) por Sergio Daniel Robles

Las cuatro décadas ininterrumpidas de vida democrática, quizá, constituya el mayor logro alcanzado por la sociedad argentina. Ha quedado atrás el siglo XX, definido por ciclos autoritarios que culminaron con la mayor tragedia de la historia nacional.

En estos cuarenta años se han equiparado y ampliado derechos en un clima de libertad. Sin embargo, los sucesivos gobiernos democráticos, con sus más y con sus menos, han dejado desde 1983 hasta la fecha tareas pendientes, demasiadas, para una sociedad castigada por la venalidad que se extiende sin reparos, por el aumento alarmante de la pobreza y la exclusión social, por el avance del narcotráfico, por la degradación de los sistemas educativos y por una desigualdad que hiere.

No son las deudas de la democracia -el único sistema posible que garantiza nuestra libertad de pensamiento-, son las deudas de quienes han asumido por el voto popular la responsabilidad de conducción y que no han podido, no han querido o han claudicado en dar una respuesta satisfactoria a los desafíos planteados en cada momento.

Esta realidad social lacerante debe su existencia, en mucho, a prácticas y acciones políticas viciosas que se han enquistado a lo largo del tiempo o que han reaparecido con su rostro más siniestro, a medida que se fueron debilitando y degradando las instituciones de la república democrática.

Cada ciudadano, cada vecino, podría dar cuenta desde su comunidad local de una lista de esa especie de catálogo común de la mala política, que es necesario exponer a la luz pública para enfrentarla a su destierro. Así, encontramos la eternización de las dirigencias políticas (también sindicales) que rivaliza con el ejercicio de vida democrática y que ha alimentado las desmesuras de gobernantes personalistas, ególatras y narcisistas, que inscriben su imagen o su nombre omnipresente en cada mensaje o noticia pública sometida a su dominio territorial.

La exteriorización psicológica de aquellos rasgos se manifiesta en un ejercicio arbitrario y caprichoso del poder, anteponiendo los deseos personales a la ley o el bienestar general; las políticas populistas (léase, demagógicas) que bajo el manto de un cinismo descarado degrada, día a día, la calidad de vida de la población; la captación de las voluntades de quienes padecen necesidades materiales para su utilización política en el momento del voto eleccionario; la utilización de la administración pública como espacio personal del gobernante, para adjudicar cargos o puestos, a veces innecesarios, con militantes políticos; como contrapartida de esta “colonización”, la ausencia de ingreso a la administración pública por concurso de títulos y antecedentes o el “disciplinamiento” del personal de carrera o planta permanente, a través de un sistema de premios y castigos, según se sometan o no a la voluntad política del gobernante; la discrecionalidad de la pauta publicitaria que premia o castiga a medios de comunicación según sean afines u opositores; la ausencia de información pública o impedimento a su acceso.

La comunidad tiene el derecho de conocer los actos de gobierno, y el gobernante, la obligación de informar el plantel de funcionarios, los decretos y demás disposiciones emitidos, la naturaleza y destino de los ingresos y gastos realizados, como manera de dar transparencia al destino dado a los impuestos que pagan los contribuyentes.

Perfeccionar la democracia implica mayor participación popular y una mirada crítica y no dogmática de la realidad social.