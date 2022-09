La propuesta de regulación de las redes sociales fue del Frente de Todos que encaró tiempo atrás y que a partir del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a reflotar de la mano del propio presidente Alberto Fernández y de La Cámpora en la Legislatura bonaerense. ¿Cómo es posible ir a hacia una regulación sin limitar el derecho a la libertad de expresión? Es un debate abierto y que se desarrolla con polémica.

El presidente de la comisión de Comunicación y vice de la de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, Adrián Grana (FdT) señaló que "en principio, lo que tenemos es que hay una parte importante del debate de la comunidad que se da por las redes sociales y el único límite en términos de cuidados y del respeto mínimo solamente lo regulan las empresas".

Para el legislador, las redes sociales permiten que cualquier persona pueda decir lo que quiera, incluso ataques y difamaciones, sin que haya represalia alguna. "Algunas cosas estamos estudiando para limitar los discursos de odio, pero sin afectar la libertad de expresión, por eso no arriesgamos ninguna propuesta porque hay que mirarla con 20 ojos", marcó.

"Esto no tiene que matar el debate porque una de las cuestiones centrales es que la gente pueda debatir, expresarse, decir lo que opina. El punto tiene que ver con los temas del respeto y con las usinas que usan las redes, porque si tomo una fake news y hago un análisis le doy volumen sin saberlo", analizó Grana.

Por su parte, el diputado provincial Lorenzo Natali (JxC), integrante como Grana de las comisiones de Comunicación y Libertad de expresión de la Cámara baja señaló a este medio que "las redes crecieron de manera abrumadoramente rápida, se convirtieron en algo así como un mundo paralelo, hay casi tantos habitantes como en el mundo real, están llenas de imperfecciones que en algún momento habrá que empezar a corregir, por eso celebro el debate, pero no me parece apropiada la manera en que se lleva adelante".

Natali, que antes de ser legislador desarrolló una extensa carrera como periodista y comunicador, sostuvo que la discusión "no se puede dar a las apuradas ni por intereses políticos" sino que "debe ser debatido en profundidad, escuchar a los actores involucrados y buscar la mejor ley y en el escenario correspondiente, que es el Congreso".

El legislador de Juntos coincidió en la necesidad de una regulación, aunque puso reparos ante el modo en que la misma se llevaría adelante: "Los argentinos somos víctimas de muchas fake news, hay perfiles falsos que impunemente hacen daño y podemos ver cómo regularlo, pero hay salir de la mera discusión política cuando lo que debatimos es algo tan serio como la libertad de expresión".

La diputada Florencia Retamoso (JxC), fue más allá y cuestionó con dureza la propuesta del presidente Alberto Fernández al interrogar "¿Y quiénes van a decidir lo que se puede decir y lo que no? ¿Ustedes? ¿Los mismos que quieren administrar la Justicia y crearon la Ley de Medios? ¿Los que persiguieron a la prensa con 678? Háganle un favor a la sociedad y lean la Constitución Nacional".

Para Grana, ya es importante que se pueda instalar el debate a nivel social de lo que vale o lo que no en el universo virtual porque "la democratización de la comunicación como herramienta central tiene que estar en cuestión", al tiempo que consideró que pese a que las propias redes tengan filtros de contenido o canales de denuncias, "no debe estar librado a la opinión de la empresa porque son herramientas de construcción de sentido, tiene que estar regulado más allá de su voluntad porque, aunque sea la mejor, es algo que las excede, no pueden autorregularse en ese sentido".

Por su parte, para Natali es un "análisis simplista" el que señala que "los discursos de odio motivaron a Sabag Montiel -el que disparó a Crsitina Kirchner- a aquerer asesinar a la vicepresidenta, no sabemos los motivos y esperamos que la justicia los pueda aclarar e informar debida y rápidamente".