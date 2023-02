Distintas plataformas digitales se convirtieron en el trampolín para el anuncio de candidaturas en este 2023. Los anuncios que se vienen y el peso en el proceso electoral.

Distintas plataformas digitales se convirtieron en el trampolín para el anuncio de candidaturas en este 2023. Días atrás el diputado Diego Santillo, hizo el lanzamiento de su candidatura a gobernador con llamativas placas en diferentes páginas.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciará esta semana el lanzamiento de su candidatura presidencial, lo que acelera los planes de otros dirigentes de Juntos por el Cambio y recrudece la interna.

Al igual que lo hizo Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño se lanzará como candidato a través de un spot en las redes sociales el próximo jueves.

Campaña permanente

En medio de los anuncios virtuales, y la omnipresencia de los políticos, las redes sociales juegan un rol clave. Para hablar del tema, La Tecla recurrió a Gustavo González, director del Centro de Investigación y Capacitación en Estudios de Opinión Pública (CICEOP).

“Hoy por hoy, los políticos utilizan las redes sociales como una forma de enviar un discurso a la ciudadanía, pero hay poca ida y vuelta. Después hay quienes saben hacer un mejor uso de la llamada convergencia de medios, pero no todos saben usar inteligentemente las redes”, aseveró González. En tal sentido apuntó que “Twitter es la red de la política, del juego y del discurso. Tenés políticos que saben usarlas y se apropian de las redes sociales y otros que no”.

Añadió: “Están los que sí saben usarlas para comunicarse con la ciudadanía, pero no hay un ida y vuelta. Si vos querés ser política o político, no podés no tener redes sociales, pero eso no significa una mayor cercanía con la gente. Hace diez o doce años, varios investigadores decían que las redes sociales empoderaban a la ciudadanía, nosotros siempre dijimos que no. En ellas no hay un poder ciudadano, eso no está verificado. Sí nos permiten a los ciudadanos reforzar los vínculos virtuales que fortifican lo presencial”.

Para el responsable de CICEOP, “la campaña todavía no ha empezado en términos legales, pero hay un concepto, que en un momento lo tomó Néstor Kirchner y es básicamente norteamericano, y es que la campaña es permanente. Entonces, los gobiernos y los políticos opositores tienen la necesidad de estar constantemente produciendo noticias, hechos, acciones; y para eso, las redes sociales son importantes. Y creo que es importante ver cómo cada partido político y cada dirigente hace que converja lo digital con la política tradicional”.

Además, González subrayó: “Una de las campañas más modernas, apropiándose de las redes sociales, fue la de Mauricio Macri. No obstante, el macrismo después hacía timbreos nacionales. Entonces, lo que uno debe saber es que los políticos y los partidos tienen en cuenta las dos cosas, la convergencia entre el uso inteligente de las redes sociales con un monitoreo constante de lo que se está diciendo y el trabajo en el territorio”.

Por último, el analista destacó: “Cada plataforma tiene su público, y está la gente que no usa redes sociales. Lo que encontramos en nuestros estudios es que una de cada dos personas tiene en cuenta las redes a la hora de votar. No obstante, el voto es multicausal, las personas no votan porque te ven mejor en Facebook o porque tenés más seguidores, sino porque te ven en el territorio”.