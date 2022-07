Se trata de un beneficio destinado a estudiantes del último año del secundario, de escuelas de toda la Provincia. Más de mil alumnos campanenses viajarán gratis a algunos de los destinos incluidos en el programa.

En Campana, más de 1000 chicos y chicas de los últimos años de la escuela secundaria ya se inscribieron en el programa de turismo estudiantil, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el cual busca igualar las posibilidades de todos los estudiantes del territorio, ya sean de establecimientos públicos o privados, de tener su soñado viaje de fin de curso y realizar un viaje con sus compañeros, a uno de los distintos destinos bonaerenses dispuestos por los organizadores.

“Los Viajes de Fin de Curso que financia la provincia representan múltiples beneficios: apuntan a impulsar el turismo, extender la temporada, reactivar la economía y potenciar la inclusión y la revinculación de estudiantes de último año de las escuelas secundarias bonaerenses, tanto de gestión estatal como privada” expresó la Concejal del Frente de Todos, Julieta Ramírez.

Se trata de la segunda edición del Programa. El año pasado, contó con 40.000 inscriptos, mientras que en esta oportunidad se propone un cupo cinco veces superior, donde los jóvenes podrán viajar en esta primavera ya sea a la playa como a las sierras, ríos o lagunas, en viajes de 4 días y 3 noches, con todo incluido: alojamiento, comidas, transporte y excursiones.

La inscripción se encuentra abierta hasta findes de Julio, y los concejales trabajan tanto en la difusión del beneficio, como en la inscripción de los jóvenes que desean participar. “Tanto los estudiantes como sus familias han recibido muy bien la propuesta, y por eso la convocatoria ha sido un éxito” sostuvo el Concejal del Frente de Todos, Leonardo Midón.

El edil no dudó en responder a los cuestionamientos del Municipio por el desembarco del programa en las escuelas: “No nos llama la atención, porque si no colaboraron durante la campaña de vacunación, menos lo van a hacer ante una iniciativa de este tipo.

“Estamos felices de poder articular esta herramienta y que llegue a nuestros estudiantes. No le prestamos atención a las críticas cuando vienen con una intencionalidad política detrás. Los beneficios son para los jóvenes, no para nosotros. Eso es lo que nunca van a entender, porque mientras nosotros trabajamos para que estas herramientas lleguen a más estudiantes, los hermanos Abella sub ejecutan fondos para la educación y utilizan los recursos en otra cosa. Bien podrían haberse hecho cargo de las inscripciones, pero prefirieron una vez más priorizar sus miserias políticas en lugar de ponerse del lado de los jóvenes” concluyó Midón.