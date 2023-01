¿QUÉ HACER ANTE SU PRESENCIA?

• Revisar el calzado antes de colocárselo.

• No dejar ropa en el suelo y en tal caso revisarla antes de ponérsela.

• Tener especial cuidado al mover estibas de leña, ladrillos, etc .

• Retirar 10 cm por lo menos las camas de las paredes y revisar antes de acostarse.

• Mantener el pasto corto y ordenado el terreno circundante al domicilio.

• Tener en cuenta que las fumigaciones no son efectivas.

• Las picaduras pueden ser muy graves en chicos y personas alérgicas.

• Concurrir al hospital a la brevedad y tratar de atrapar alacrán para su posterior clasificación.