Una vecina de nuestra ciudad, quien es propietaria de la vivienda en donde hoy se encuentra la Policía Local de Zárate -Moreno entre Ameghino y Castelli-, denuncia que el municipio le adeuda cuatro meses de alquiler y que se cortó la comunicación para la negociación.

"En su momento no nos notificaron de que iba a ir ahí la Policía Local. Actualmente tiene un monto de alquiler irrisorio. Fuimos dándoles prorrogas al municipio y actualmente le estamos reclamando la propiedad porque no nos gusta la dinámica que se ha montado porque el valor lo fijan ellos y no nosotros" relató este mediodía a Enlace Crítico, y aseguró que se le han tolerado múltiples lapsos para que puedan conseguir un nuevo lugar para la fuerza.

"Las negociaciones no tuvieron ningún resultado positivo. Le enviamos carta documento al intendente que no fue respondida, mensajes por las distintas redes sociales. Llamadas a la señora Ferrúa, quien hacía los contratos (actualmente vencido) y hacía de intermediario. También a la Secretaría del Intendente Lilian Burroni y al Secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray" explicó.

Y continuó: "le dije a la secretaria que iba a ir por otras vías. Se lo anuncié para que no los tomara por sorpresa. Haciendo agotado los medios de persona a persona y que no obtengo respuestas desde el 15 de Junio, no sabemos como seguir. No acordamos el monto que ellos ofrecían".

Sobre el cierre, brindó detalles de la propiedad: "esta casa está alquilada desde hace más de 35 años, desde la gestión de Aldo Arrighi. Desde que estaba Narcotráfico que se vino abajo.Nunca le hicieron los arreglos necesarios para mantenerla y a nosotros no se nos permite ir a verla. El municipio no tiene garantías porque se suponen que son una entidad honesta. No tengo a quien reclamarle. Tampoco corren los intereses por mora. Yo si no pago mis impuestos me los cobran".

"Le dije a Cáffaro que estaban usurpando, la municipalidad se está comportando como tal. Ese alquiler es parte de mi sustento, me economía está sumamente afectada", sentenció.