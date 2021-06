En "Condenados a explorar. Marchas y contramarchas del crecimiento en la adolescencia", Mario Waserman, psicólogo argentino, traza una esclarecedora diferencia entre "realidad" y "actualidad".

Escribe:

"La actualidad en una parte de la realidad, es el hoy de la realidad. Es el diario, es lo diario, lo de todos los días. La actualidad, a diferencia de la realidad, se pierde. Se pierde cada día. La realidad, en cambio, permanece. Es la tela sobre la cual se pinta. Está ahí como un fondo neutro sobre el cual se dibuja la actualidad. La tela no la vemos, pero está allí, conteniendo el cuadro.

Nuestro contacto diario con la realidad se hace a través de la actualidad y ésta nos es traída por los medios (...) Todos los días, la realidad es definida por los diarios que leemos (...) La actualidad es por naturaleza vertiginosamente cambiante, pero al mismo tiempo, reitera episodios de la misma clase: episodios alarmantes. Es un río que fluye transportando malas noticias. Pero, a medida que los medios de transmisión de noticias se agilizan, la cantidad de información que se produce es tan masiva que se desalojan una a otra de modo violento. Esto impacta en la mente de un modo particular, la acelera hasta lo que llamaría la 'explotividad'. Nuestra subjetividad se construye en ese entorno y por eso no es extraño que suframos de ataques de pánico.

(...)

¿Es el medio el que origina el fenómeno social o es la sociedad la que origina el fenómeno del medio? Eso está en el centro del debate. ¿Cambiando el medio, cambiaremos los fenómenos sociales?. Es decir, ¿dónde está el origen del problema, en la sociedad o en el medio?

(...)

Según nuestro parecer, entonces, todo este proceso no empieza en los medios, sino que empieza por un mensaje que circula en la sociedad y que el medio en algún momento recoge, creando una ficción que da cuenta de un cambio en la subjetividad.

(...)

...hay una influencia del medio, o una pregnancia del medio sobre el sujeto infantil o adolescente. Crea el tipo ideal. Pero, justamente, es el medio el que lo crea, respondiendo a un ideal cultural que está en la sociedad…" (Editorial Noveduc, Buenos Aires, pp. 137 a 147).

Mario Waserman refiere fundamentalmente a la construcción de subjetividad en niños y adolescentes. Me he tomado la licencia de seleccionar párrafos porque entiendo que sus reflexiones nos permiten pensar el difícil presente que estamos viviendo.

Antes de la pandemia, concurría una vez al mes a un programa de radio en una fm local. En una oportunidad, la conductora del programa me preguntó si el exceso de información en el que vivimos puede producir alteraciones psíquicas. Le pedí disculpas porque le dije que iba a intentar responderle con otra pregunta. Le dije, entonces: "¿Vos podés beber el agua que sale de la canilla de tu casa?". Me respondió que no sabía porque mientras desde el Municipio se decía que no había ningún problema con el agua, algunas personas habían llevado a examinar muestras de agua a laboratorios en Buenos Aires y les habían dicho que estaba excedida de productos contaminantes y enfermantes.

Concluimos, entonces, que más que exceso de información tenía falta de información respecto de algo tan elemental.

De acuerdo al texto citado, podría decirse que la invasión de "actualidad" aleja de la más simple y directa realidad.

Hoy, y desde el principio de la pandemia, las comunicaciones están saturadas de "actualidad". Un común denominador de varios canales de televisión es poner la palabra "alerta" o la palabra "urgente" como una constante. La comunicación supone los medios televisivos, radiales, gráficos, las denominadas "redes sociales", las intervenciones de políticos en distintos ámbitos, entre otras cosas.

La "actualidad" puede consistir en la opinión dicha como conocimientos acerca del carácter venenoso de las vacunas (o de alguna en especial), en el relato épico por la llegada de vacunas, en el hincapié en la falta de vacunas, en el o los vacunatorio/s vip, en la interna de los frentes políticos, en la discusión circular y poco fundamentada respecto de la presencialidad o no presencialidad de las clases, en el señalamiento parcial de personas fallecidas y la atribución de causas de los fallecimientos, en las acusaciones recíprocas entre representantes de fuerzas políticas que, tal vez, miradas y escuchadas críticamente toman la forma de actuaciones y sobreactuaciones, en comentarios acerca de eventos futbolísticos, en cuestiones de inseguridad relatados hasta en los detalles más morbosos, etc., etc., etc.

La realidad de la pandemia y la realidad de las personas que más o menos calladamente la transitamos no está presente habitualmente, sino que está abrumadoramente tapada por el despliegue de "actualidad".

No estaría de más que nos interrogáramos acerca de si ello es producto de un mecanismo espontáneo o si responde a intenciones destinadas a desinformar y a mantener a las personas alejadas de la realidad que viven, excelsa manera de poder manipularlas.

Las próximas elecciones han ganado "actualidad". Parecería que en las mismas se juegan cuestiones fundamentales. Vale preguntarse si esas cuestiones son fundamentales para los ciudadanos o para las fuerzas que disputan poder.

El "principio de realidad", la posibilidad de poder vincularse con la realidad sin eludirla, sin negarla, sin ocultarla es una condición básica en el proceso de construcción de salud mental.

Deberíamos invitarnos, en el llano, los unos a los otros, a pensar, hablar, debatir acerca de la realidad para poder tenerla en cuenta y poder hacer y resolver en consonancia con la "conciencia de realidad", buscando la manera de generarnos un criterio de realidad más rico y un lugar más apropiado, activo y transformador.