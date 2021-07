Suele escucharse decir a funcionarios públicos: "los/las vamos a vacunar", "nosotros estamos vacunando" y expresiones similares. Sería como pensar que a los estadounidenses "los" vacunó Trump; a los chilenos, Piñera; a los venezolanos, Maduro; a los franceses Macrom; a los brasileños, Bolsonaro; etc., etc., etc.

También, en las redes sociales se lee, en ocasiones, cosas tales como: "a mí me vacunó un gobierno…" (signo político del gobierno).

No se trata de un detalle ni de una "forma de decir".

Se trata de una concepción del Estado.

Max Weber (1864 - 1920), alemán, uno de los fundadores de la Sociología, sistematizó magistralmente las características y condiciones del "Estado Moderno".

Entre otras cosas, este autor, señaló como fundamental la separación entre el manejo y administración de los bienes del Estado y los bienes del encargado de ello.

El funcionario público, los administradores públicos son empleados del Estado y no sus dueños.

Es una contundente manera de diferenciar el Estado Moderno del Estado Absoluto que privilegia la expresión (apoyada en hechos): "El Estado soy yo".

Muchos "deslices" durante el siglo XX y lo que va del presente se han producido, alterando lamentablemente esa costosa y mejorable construcción que es el Estado Moderno.

Es muy importante tener claro que "nosotros" "nos" vacunamos a "nosotros" con el dinero que regularmente aportamos. "Nos" vacunamos "por medio del" Estado, coyuntural y transitoriamente gestionado por un Gobierno de determinada pertenencia política (que en nuestro país no es la misma en lo que respecta a la Nación y a las distintas jurisdicciones).

La mayoría de las personas con las que hablo (y es también mi experiencia), tanto en Provincia de Buenos Aires como en CABA, destacan el excelente trato que reciben por parte de las personas encargadas de la vacunación. El agradecimiento es no sólo una buena costumbre, sino una gratificante devolución para quienes hacen un delicado trabajo responsable y amablemente.

Ese agradecimiento es una cosa. Y muy importante. Diferente es que en los distintos países del mundo sus habitantes tuvieran que "agradecer" a sus respectivos "gobiernos" por haber sido vacunados. Habrá mejores y peores gestiones de la pandemia en general y de la vacunación en particular. Pero no son los "gobiernos" quienes vacunan.

Comprender y asumir que "nosotros nos vacunamos a nosotros", probablemente contribuya a que nos hagamos cargo de la propia responsabilidad, a que reconozcamos el esfuerzo y el mérito de todos los ciudadanos que, en conjunto, nos brindamos la posibilidad de la vacunación y que, por tanto, incrementemos los cuidados hacia sí mismo y hacia el prójimo.

Los niños son niños y los adultos somos adultos. No habría ningún beneficio para el colectivo y el bien común si los niños se comportaran como adultos y los adultos, como niños.

La situación de vulnerabilidad socio - económica de tantísimas personas en nuestro país nos pone, obviamente, en riesgo de promover o aceptar soluciones mesiánicas de distinto sesgo ideológico que más tarde o más temprano se tornan personalistas y se evidencian como "no soluciones".

No se trata de estigmatizar en tal sentido a "una" fuerza política en especial, sino de visualizar un comportamiento culturalmente arraigado y que sólo puede ofrecer mejoras inmediatas, pero no sostenibles. En Argentina hemos tenido esa experiencia con gobiernos de facto y con gobiernos democráticamente elegidos y de distintos posicionamientos político - partidarios.

Las "mentalidades" individuales emergen de la cultura en la que los seres humanos vivimos. Si bien cada persona es única y su "psiquismo" es una construcción particular y distinta, existen denominadores comunes entre las personas que nos hacen semejantes y sujetos de una cultura.

Lo dicho no implica una condena. No habría posibilidad de humanizarse si no fuera en el seno de una cultura. Tal condicionamiento cultural no implica fatalmente una determinación.

La capacidad racional de la que disponemos nos permite cuestionar crítica y concienzudamente la cultura de la que formamos parte y que tan fuertemente ha intervenido en nuestra formación, en nuestra subjetividad.

Este "estar a la espera de" que alguien (o algunos) nos "saque" como comunidad de una situación penosa (ya no me refiero a personas en situación de vulnerabilidad, sino a todos) es un elemento a superar de nuestra cultura.

No es cuestión sólo de gobernantes, funcionarios, administradores públicos.

Es un difícil camino que sería altamente saludable que emprendiera cada uno abonando de esa manera la posibilidad de una cultura más oxigenada y una sociedad más justa.