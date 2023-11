Quién ganó el debate: Massa dominó la narrativa y sacó a Milei de su zona de confort

Qué opinan los analistas sobre el desempeño de Sergio Massa (UxP) y Javier Milei (LLA) en el último encuentro de debate de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo. El peronista logró imponer la agenda de temas e interpeló al libertario en varias ocasiones llevándolo a terreno hostil.

Se llevó a cabo el último debate presidencial de cara a la definición que será el próximo domingo entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza). En un formato diferente, más relajado y con más intercambios entre postulantes, el debate dejó mucho para analizar. Los especialistas coinciden en señalar que ante una segunda vuelta con una diferencia tan estrecha – entre dos y tres puntos- lo que ocurrió anoche puede modificar el escenario final.

En general, Sergio Massa dominó casi toda la primera parte proponiendo una especie de interpelación que obligó a Milei a salir de su zona de confort – el plano económica- y tener que responder ante cada pregunta.

En diálogo con La Tecla, el director de Par Consultores, Lasse Paniceres opinó al respecto: “En términos de narrativa hubo un objetivo de Massa que tuvo que ver con hacer que Milei hable sobre los temas que él fue proponiendo y no pueda desarrollar su propia agenda de temas. Jugar con este tema de por sí o por no, para que Milei se quede sin posibilidad de desarrollar sus temas, que es lo que le pasó en el eje económico”.

En este sentido agregó: “Hubo un aplomo muy interesante que fue aplomo versus agresividad; ciudadanía versus la política y otro clivaje que fue la mentira versus la verdad, que lo que hizo fue obligarlo a Milei a plantear algunas ideas tajantes, como que va a dolarizar y que va a eliminar el Banco Central”.

“Otro momento importante fue cuando se habló de la cuestión Malvinas, donde Milei no logró tener una respuesta clara y concisa que atraviesa a todos los argentinos por igual y que no establece grieta. No logró deshacerse de sus dichos anteriores sobre la autodeterminación de los kelpers”.

El analista consideró que en el jede Educación, Milei se sintió más cómodo y pudo desarrollar y logar algunos objetivos. “Hizo una relación directa entre economía y educación y logró que mostrar varios puntos respecto a esta idea de la educación como resultado de la crisis económica”.

En cuanto el eje de Producción y Trabajo, Paniceres consideró que ambos estuvieron bien con el desarrollo de su propia agenda, aunque marcó que sobre el final bajó la calidad del debate que se convirtió en puras chicanas. En este sentido, sobre Seguridad, indicó que ambos también estuvieron cómodos hablando del modelo Giuliani, “un modelo con el que Sergio Massa tiene muchos puntos en común. Sobre el final volvieron a caer en las chicanas”.

“El último bloque de Derechos Humanos lo dedicaron casi exclusivamente a chicanas y cruces bajando la calidad del debate. El cierre de ambos me pareció que estuvo bueno, “Quiero ser presidente, como una idea de significante vacío hablándole a cada sector, a cada área”.

Por su parte, el analista Gustavo Córdoba, de Zuban Córdoba y Asociados, también manifestó su opinión tras el debate. En las redes sociales indicó: “Milei estuvo contenido. Massa por el contrario, manejo el debate de principio y casi hasta el fin. El exceso de amateurismo vs el exceso de profesionalismo. La preparación vs la improvisación. La ausencia de argumentación vs el conocimiento de políticas. Eso. Quizás más, pero bastante aburrido todo”.

Respecto a si modifica el voto de cara al domingo, Córdoba dijo: “Mueve el amperímetro. En un contexto de paridad aparente, se generan corrimientos mínimos con impactos importantes”.

El analista político Juan Courel también se expresó en redes y resumió el resultado del debate. “Solo tengo dos reflexiones. El resto ya lo he dicho en innumerables ocasiones en el pasado. 1. En su faceta de candidato, Massa es el político más profesional que ha visto la democracia argentina. 2. Todo el esfuerzo de Milei estuvo dedicado a no despertar a su Hulk interior”.

En tanto, el politólogo Mario Riorda, reflexionó sobre el accionar de los candidatos anoche y dijo: “En la primera parte del debate, Massa tuvo mucho más iniciativa para controlar el eje discursivo y Milei rindió examen y suavizó posturas previas. Sólo al final Milei pudo salirse de la defensiva y llevó el debate al ataque personal mutuo”.

y agregó: "Milei, en el debate, fue un muy mal argumentador. Jürgen Habermas proclama una «coacción sin coacciones del mejor argumento”. Cada discurso tiene que “desempeñar” razones que apoyarían tal expresión. No justificar discursivamente cada proposición, representa una falta de índole moral. Milei demostró ser un mal debatidor, especialmente en debate dialógico de dos. Otra cosa es su rol comunicativo que, como candidato, venía realizando en soledad o imponiendo su tono con vehemencia. Por eso, no se trata de concordar, se trata de argumentar, aun para discordar. La acción comunicativa de Habermas pretende alcanzar un acuerdo aceptable por los participantes e implica que cada uno de los participantes se comprometa a dar razones suficientes para defender la validez de sus afirmaciones cuando le son requeridas".

Por último sostuvo: "El problema es que gran parte del discurso político contemporáneo ignora esta proposición y está orientada a la generación de identidad con un fuerte parecido con la prédica religiosa antes que con un modelo deliberativo. Ello va tornando a la política jerárquica, celosa custodia de una palabra dada o incluso mesiánica, portadora de verdades reveladas".