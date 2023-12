"Quien escucha comunica" por Guillermo Rivelis

Watzlawick y otros plantean, en el libro “Teoría de la comunicación humana”, un primer principio fundamental: NO ES POSIBLE NO COMUNICAR.

Plantean que toda conducta comunica y que es imposible para un ser humano no conducirse, no comportarse, no tener ninguna conducta.

Aun dormir o permanecer en silencio o no contestar una pregunta o algo que se dice.

Por lo tanto, no deberíamos pensar y decir que hay personas (niños, con frecuencia) que no son comunicativas o que son muy poco comunicativas.

En todo caso, es muy posible que haya formas de comunicar más fáciles de entender pon un otro o los otros en general y formas de comunicar que hacen más difícil la comprensión de lo que se comunica.

Escuchar es una conducta, un comportamiento, una acción.

Cómo tal, comunica.

Y al comunicar, influye sobre lo que dice la persona que habla y sobre la persona en sí misma.

Por ejemplo, si pensamos en un alumno dando un examen y un profesor escuchándolo es posible que se nos presenten distintas maneras de escuchar por parte del docente que reflejan distintas actitudes.

Ocurre en cualquier relación en la que dos personas al escucharse, según la manera de hacerlo, emiten distintos mensajes respecto de lo que dice la persona que habla y sobre la persona en sí.

Los siguientes son algunos pocos ejemplos entre una gran cantidad de situaciones posibles.

La persona que escucha puede estar escuchando formalmente, porque debe hacerlo, sin tener el menor interés por lo que la otra persona dice.

Puede estar escuchando superficialmente para ubicar el momento en que puede tomar ella la palabra.

Puede escuchar con soberbia y transmitiendo superioridad.

Puede escuchar con desdén hacía lo que la otra persona dice e, incluso, hacia esa propia persona.

Puede escuchar sin escuchar, es decir, mientras piensa y se concentra más en otra cosa.

Puede escuchar partiendo de la base de que el otro está equivocado y, por lo tanto, registrando sólo las expresiones del otro que supone que corroboran su punto de partida.

Puede escuchar transmitiendo indiferencia.

O aburrimiento.

Puede escuchar partiendo de una idealización del otro y, por lo tanto, perdiendo toda capacidad crítica respecto de lo que el otro dice.

Puede escuchar transmitiendo subordinación y aceptación absoluta de lo que la otra persona dice.

La lista podría prolongarse muchísimo.

En estas situaciones ejemplificadas (y en tantísimas otras) el “otro” no es un auténtico “otro” porque es un otro que forzamos a encajar en un molde que tenemos de antemano.

Entonces, desde un molde escuchamos a quien hemos hecho entrar en ese molde.

El verdadero otro queda desconocido.

En cualquier vínculo se movilizan, en principio, prejuicios.

Siempre existe un juicio previo, algo que suponemos respecto del otro.

Se trata de ir conectándose con el verdadero otro e ir despejando los prejuicios.

No es fácil escuchar.

Escuchar para comprender al “otro” y lo que dice.

Cuando esto ocurre recíprocamente entre, por ejemplo, dos personas tiene lugar un verdadero encuentro humano.

Aun con límites y errores.

Todas las personas necesitamos ser escuchadas.

Necesitamos que nos escuchen en lo que decimos y en lo que somos.

Sin que nos superpongan imágenes y definiciones que no nos pertenecen y a partir de las cuales nos sentimos excluidos y sin la posibilidad de ser comprendidos.

Por eso, cuando recíprocamente dos personas se escuchan, se produce una de las más hermosas situaciones humanas: la situación de encuentro.

De fuerte contenido ético y estético.

Escuchar y construir encuentros es un arte.

Es un arte del cual todos podemos ser los cotidianos artistas.