En su momento, Max Weber (1864 - 1920, uno de los fundadores de la Sociología) distinguió entre "acción" y "acción social".

Definió la acción como una conducta a la que el actor enlaza un sentido subjetivo, un "para qué", dirigido a sí mismo. Por ejemplo, pescar para comer.

Definió "acción social" como la acción dirigida a otro u otros. Por ejemplo, pescar para vender.

Son acciones sociales: un político dirigiendo un discurso a una multitud, un médico atendiendo un paciente, un docente preparando una clase para dar a sus alumnos, un carpintero fabricando un mueble que le han encargado, un escritor escribiendo un libro para que sea leído, entre otras.

Años después Jürgen Habermas (n.1923), filósofo y sociólogo alemán, estudia y define acciones sociales especialmente mediadas por el lenguaje.

Habermas distingue lo que denomina "acción comunicativa" de lo que denomina "acción estratégica o instrumental" y advierte acerca de la apariencia similar de las mismas cuando se trata de dos tipos de acciones con intenciones muy diferentes.

La "acción comunicativa" tiene como intención de validez la "verdad". Por medio de la acción comunicativa se intenta transmitir una verdad. Si no se transmite una verdad es por error, pero no por intención. El modelo de la acción comunicativa es el informe científico. En el informe científico se transmite lo que se considera una verdad investigada respecto de cierto asunto. La acción comunicativa es empleada también, y muy especialmente, en la vida cotidiana.

La "acción instrumental o estratégica" no intenta transmitir una verdad, sino producir un efecto. Es el ejemplo típico de la publicidad. No comunica algo verdadero. Intenta impactar en quien recibe la acción para lograr algo en él (estimular para que compre el producto publicitado). En la publicidad, de algún modo, estamos advertidos porque conocemos las intenciones. Aun así, produce efecto. Habermas plantea que es un problema cuando la acción instrumental o estratégica es usada en la ética, la política y la vida cotidiana. En esos ámbitos el efecto es del orden de la manipulación.

Nos ocurre con frecuencia que ante un debate político o una entrevista tenemos la impresión que la persona que habla no cree en lo que dice, sino que necesita que lo creamos nosotros.

Las redes sociales están invadidas de Fake news (falsas noticias) en las que, por ejemplo, se presenta como ocurriendo ahora y acá un hecho que ocurrió hace algunos años y en otro lugar.

Escuchamos "advertencias" - "amenazas" acerca de la inminencia de una tercera guerra mundial.

Cuando una entidad (persona, grupo, sector) "a" agrede a una entidad "b" nos cabe la duda de si ese fue el caso o si "b" organizó una especie de disimulada autoagresión para victimizarse, culpar a "a", ganar espacios.

La Real Academia Española define "posverdad" como la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las conductas sociales.

Es, por lo tanto, un instrumento de manipulación.

En medio de esta especie de vendaval, "nosotros", las personas que no integramos las esferas de poder ni de toma de macro - decisiones, estamos desorientados, muchas veces sin saber qué hacer.

Tenemos experiencias cotidianas que contrastan o no coinciden con anuncios y con informes respecto de la evaluación de la "realidad".

No entendemos cómo se agrupan, des - agrupan, reagrupan, coinciden y contradicen espacios políticos.

Escuchamos versiones apocalípticas respecto del planeta, del futuro, del mundo junto a ofertas que se presentan como innovadoras, salvadoras, imprescindibles.

Intentamos buscar la verdad y no la encontramos.

La verdad se expresa de todos modos. En forma de dolor, de angustia, de violencia. Porque la verdad, como el agua, siempre encuentra "por dónde salir". Pero "sale" por dónde puede no por el lugar donde se inicia. Y no en su manera original, tal cual es, sino de forma deformada, sintomática, como "manchas de humedad".

Esto es, en principio, más desconcertante aún. Pero es un importante aprendizaje que podemos intentar. No observar y tratar de entender cada uno de esos episodios (personales, sociales) como algo en sí mismo, sino como expresiones sintomáticas de cuestiones y causas más verdaderas que no se hablan, se ocultan, o se hablan con intenciones instrumentales o estratégicas, pero no comunicativas.

Dos actitudes suelen ser características en estas situaciones.

Una, es adherir masivamente sin ninguna crítica a una postura o persona. Es una actitud defensiva. Consiste en depositar la confianza y responsabilidad en otro. Puede hacer que se esté menos angustiado. Pero priva de la capacidad de análisis.

Otra, es desinteresarse por todo. Adoptar una especie de apatía. Pensar que "todo da igual" y que no hay ninguna esperanza. También supone una actitud defensiva porque al retirarse todo interés puede disminuir en alguna medida la angustia. Pero la pérdida de interés puede ir progresivamente convirtiéndose en depresión.

Paulo Freire (1921 - 1997), pedagogo brasileño, con posturas muy definidas con las que se puede o no acordar (personalmente, acuerdo con algunas de sus ideas y propuestas y no con otras) expresó:

"Es preciso tener esperanza. Pero tener esperanza del verbo 'esperanzar'. Porque hay gente que tiene esperanza del verbo 'esperar'. Y la esperanza del verbo esperar no es esperanza. Es espera. Esperanzar es levantarse. Esperanzar es perseguir algo. Esperanzar es construir. Esperanzar es no desistir. Esperanzar es avanzar. Es juntarse con otros para hacer las cosas de otro modo. Es preciso reinventar el mundo. Buscar su belleza. Belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometernos con la existencia humana alimentados aquí por la esperanza".

Es ese "nosotros", que en el ya citado en estos artículos poema "Los justos" de Jorge Luis Borges está representado como "Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo", es ese "nosotros" el que necesita "esperanzar", reinventar el mundo, imaginar y construir belleza, juntarse con otros para transformar lo que sea accesible (no necesariamente lo "macro" del mundo), comprometerse con el ser humano que cada uno es y con el ser humano que es el otro próximo, el otro prójimo.

Nuestra querida Eladia Blázquez nos dejó como uno de sus hermosos legados unos versos que conmueven y nos muestran un camino:

"Vení charlemos, sentate un poco

No ves que sos mí semejante

A ver probemos, hermano loco

Salvar el alma cuanto antes

Es un asombro tener tu hombro

Y es un milagro la ternura

Sentir tu alma fraternal

Saber que siempre para vos

El bien es bien y el mal es mal…"

Acá estamos. Acá estaremos. No sabemos cuándo las "grandes" cosas serán distintas. Pero las grandes cosas no son solo las que involucran el macro - mundo. Las grandes cosas son las cotidianas. Las que involucran emociones y sentimientos. Las que están en nuestras manos. Porque son las que salvan el mundo. Y las que, tal vez, en algún momento vayan transfiriendo su lógica, su ética, su posibilidad de cambio, de creación, de mejorar la vida a esos otros espacios que hoy sentimos ajenos.

https://www.guillermorivelis.com.ar/