"¿Qué pasa con el agua corriente en Zárate, hay alguien ahí?... por Armando Borgeaud

Desde hace muchos años, demasiados, el servicio de agua corriente, por lo menos en el sector céntrico de la ciudad, ha dejado de ser corriente y resulta escaso hasta la desesperación.

Hace rato, no importa la época del año, por nuestras canillas apenas fluye, cuando fluye, un hilo delgado del líquido elemento, con todo lo que ello implica y no hace falta aclarar nada entre gente informada. Tan delgado el hilito como nuestra esperanza de contar, alguna vez, como ciudadanos, con la regularidad de un servicio básico que pagamos. Porque pagar pagamos, supongo que la mayoría lo hace, puntualmente. Digo, por ahora, hasta que podamos.

Por las dudas lo aclaro, va con onda, con ganas de aportar a la solución del problema. Se debe ser duro con las dificultades, no con los nombres propios.

Para el centro, nada.

Hace muchos años, el intendente Arrighi solía decir a quiénes lo entrevistábamos, con su cordialidad nunca exenta de inteligente ironía: “para el centro no tengo nada, los problemas en los barrios son más urgentes y se trata de elegir prioridades”.

Y muchos lo entendíamos sabiendo que, efectivamente, las necesidades del centro en aquellos lejanos años ochenta podían ir a la cola.

Ahora, muchachos, que no tengamos agua potable en el 2024, en una ciudad sentada sobre uno de los acuíferos más importantes de nuestra geografía, pasa de castaño a oscuro.

Podemos soportar el desastre del adoquinado de la peatonal que es una pesada herencia ( si la dejaban cerrada el tema no iba a escalar a la Suprema Corte ) y el descuido de las plazas. Pero la falta de agua es un tema grave.

El robo de bombas y tableros

En la cancha, cuando un marcador de punta se comía tres veces el mismo amague, la mitad de la tribuna se reía y la otra mitad lloraba.

Pongamos rejas, cámaras, alambres de púa y la vigilancia urbana y policial, esa que desaparece cada tanto como si se hubieran mudado y mucho más apenas baja el sol, aunque tal vez yo no los vea porque suelo acostarme temprano.

Hagamos un plan

Lo armamos con gente que sepa del tema.¿ Quedó alguien en esa área ?, y no lo digo en joda. ¿Hay personal técnico capacitado que pueda diseñar un plan técnico, presupuestarlo, contratar las obras con acuerdos claros que incluyan penalidades por incumplimiento y sostener un esquema de mantenimiento del sistema ? ¿Se sabe de cuánta plata estamos hablando?.

Consultemos con otros municipios, pedir ayuda es un gesto de inteligencia, no es debilidad. Tal vez haya que tramitar un crédito, si es que no estamos fundidos. Somos un municipio con muchas empresas que podrían dar un mano, que tienen planteles de profesionales de primera línea y deseosos de contribuir con el bien común.

La herencia recibida

Nadie puede negar que al que llega nuevo le caen todos los desastres que dejó el que se fue. Como dice Juan Carlo De Pablo: es una noticia, pero no es una novedad. Y en el caso de Zárate encima se trató de un largo virreinato. Pero bueno, el que estuvo con tantas ganas de llevarse a la muchacha, ahora no puede llegar tarde a la cita y encima despeinado.

Una buena conferencia de prensa. Tema: el Agua corriente en Zárate

Si ya la hubo, les pido disculpas, y si no la hubo, y existiera un plan para que los zarateños del centro, imagino que no somos los únicos que sufrimos este serio problema que debería ser prioridad cero, sería bueno conocerlo con la mayor cantidad de información concreta y hasta detallada. Porque no es lo mismo sufrir la falta de un servicio esencial sabiendo que en un plazo determinado la crisis tendrá solución, que vivir en la mejor de las incertidumbres de si esta noche podremos apretar el botón del inodoro con la certeza de que la mochila estará llena de agua.

Sucede que los zarateños tenemos sed de agua. Y de eficiencia