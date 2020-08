En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete bonaerense dio a conocer las modificaciones que se implementarán a partir de esta semana. Cómo queda el sistema de fases.

En una nueva conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, junto al ministro y vice de Salud, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, respectivamente, analizaron la situación epidemiológica de la Provincia y dieron a conocer cuáles son las nuevas actividades habilitadas en el sistema de fases.

En este sentido, Bianco precisó que a diferencia de la semana pasada, son dos distritos más que se sumaron a los que se encuentran en Fase 3. Se trata de Bragado y Laprida, que han registrado importantes casos de coronavirus. De esta manera, son 39 los municipios que se encuentran transitando el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Asimismo, Coronel Suárez -que estaba en Fase 5- se sumará a la lista a último momento, a pedido del intendente Ricardo Móccero.

Por su parte, son seis las localidades que retroceden de Fase 5 a Fase 4: Colón, General Alvarado, Lezama, Patagones, San Nicolás y Villarino. Los que pasan a Fase 5 son 25 de Mayo, Balcarce, Carmen de Areco, Chacabuco y Pila.

En tanto, Bianco precisó que se incorporaron tres modificaciones en cada Fase. En la 3, se habilitará la atención presencial de psicólogos “por una cuestión de necesidad de salud mental”, a la vez que “sumamos a la Fase 4 y 5 la posibilidad de abrir ferias callejeras de alimentos y los lavaderos de autos”.

En relación con la posibilidad de practicar deportes individuales, el jefe de Gabinete adelantó que serán habilitados por Nación y luego Provincia definirá qué actividades se podrán hacer y dónde.

“Por ahora no están habilitadas en Fase 3 ningún tipo de actividad deportiva. Hasta que no estén publicados los decretos de Nación, no tomamos ninguna definición avanzada. Estamos esperando nuevas definiciones, pero consideramos que es peligrosa cualquier aumento de circulación fuerte. Es una ley de hierro: a mayor actividad, mayor circulación, mayores contagios, mayor demanda a sistema de salud y más muertes”, apuntó Bianco.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Gollán dio a conocer los números de la pandemia en la Provincia y destacó la baja en la cantidad de contagios de los trabajadores de la salud, quienes “también se enferman y están expuestos”.

A su vez, se refirió a la marcha opositora de este lunes. “Lo que se vio ayer fue un grupo ínfimo de personas en la manifestación, en comparación con toda la gente que se cuida y esfuerza para evitar la propagación del virus”.