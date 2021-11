(*Alumna de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Superior en Formación Docente y Técnica Nº 15 de Campana/ Materia: Práctica Profesional I. Periodismo Gráfico - Docente: Lic. Luciana Fernández)

En medio de una crisis y con el cierre de varios espacios, la cultura ha buscado numerosas vías de supervivencia. De modo que para muchos artistas locales los canales digitales fueron un medio de salvación.

La pasión por lo artístico fue el motor que los llevó a seguir adelante pese a la adversidad. En palabras de Gustavo Tribulo: “El arte no pide permiso, así como el amor, la creatividad no pide permiso, no se justifica con palabras, se hace, se lleva a través de los actos, se realiza”.

Durante casi dos años la pandemia ha modificado la vida de todo un pueblo. Se vivieron momentos muy duros, desde la pérdida de un ser querido, el aislamiento obligatorio, la baja de empleo, los problemas de salud y las familias totalmente desbastadas ante una pandemia que no paró. Todo esto llevò a un sinfín de estructuraciones en todos los ámbitos, entre ellos la cultura que tuvo que buscar estrategias para no perder el vínculo con el público y utilizar diferentes herramientas para asegurar su continuidad.

Cuando se habló de trabajar en pandemia, con un escenario vacío, conectado desde una manera particular, a través de los medios digitales.

Los usos de las nuevas tecnologías estuvieron presentes y muy cerca de la gente, llevándolos a la música a través de la virtualidad para conectarlos nuevamente con ellos y brindarles una calidad de trabajo diferente a lo conocido, teniendo que reinventarse.

En una entrevista a Gustavo Tribulo: cantautor, productor audiovisual, guitarrista de la localidad de Escobar, comentó cómo fue su vivencia con el covid, trabajar sin parar para no perder continuidad con la gente y el surgimiento del “Proyecto QR”.

-¿Qué impacto tuvo la pandemia en el área cultural?

-El impacto fue muy severo porque al cerrarse todos los recintos culturales, nuestro trabajo fue afectado ya que nosotros trabajamos en contacto con el público en el escenario. Ese contacto estrecho con la gente se nos cortó completamente y tuvimos que empezar a inventar otras alternativas.

-¿Cómo trabajaron? y ¿cómo fue trabajar con la virtualidad?

-Cuando pasó lo de la pandemia nos puso a todos un poco presos, nos confinó a todos. Los músicos dejamos de dar conciertos, comenzamos haciendo todo on-line, clases y todo tipo de proyectos que comenzaron a surgir, aparecieron producciones, me contacté con varios músicos y cantantes que querían hacer producción y comenzaron a mandarme audios por WhatsApp. El primer proyecto que tuvimos fue con Leo Fortuna de hacer el tema dale alegría a mi corazón, para la red cultural de Escobar y a la distancia grabamos desde su casa, digamos la voz sola, a capela, y yo acompañando como si estuviéramos todos juntos, quedó una versión muy linda. Ahí comenzó un poco esta travesía de grabar a la distancia.

La virtualidad para mí fue algo muy normal, porque ya estaba más afianzado con la parte de la tecnología porque venía trabajando de manera particular, dando clases vía Skype, aunque en realidad según las estadísticas esto ya se venía, pero nunca pensamos que iba a ser así de repente, pero con la pandemia se aceleró todo, aunque en los últimos tiempos la gente claramente y hasta uno mismo se cansa y todo tiene un tiempo.

-¿Cuál fue tu primer proyecto en la pandemia?

-Como dije anteriormente con Leo Fortuna tuve un desafío enorme, soy una persona inquieta y me gusta nutrirme. Empecé a escuchar música, porque comencé a cantar, y me empezó a picar el bichito con respecto a distintos intérpretes, como el caso de Gustavo Pena, el príncipe uruguayo. De ahí aborde una obra. Lo loco que tuvimos una repercusión con la hija y compartió lo que terminamos haciendo con un grupo de pibes, porque a la distancia todo es más complejo, son referencia, y ya estaba un poco avanzado con la producción, pero como todo uno va aprendiendo siempre un poco más.

-¿Cómo surge Proyecto QR?

-Proyecto Qr significa “música en pandemia y a la distancia”. QR es como un código QR, todos pasamos ser un código, eso fue un poco mi explicación, surge por la necesidad de comunicar a través de músicos amigos y colegas a la distancia, donde todos y cada uno fuimos grabando en su home estudio, o sea en su casa, y fuimos compartiendo los audios. Mi misión era hacer un poco el trabajo operativo, la técnica del audio, es decir, si uno se comunicaba con un bajista, baterista, cantante, estaban unas pautas dadas y cada uno tenía que grabar en su casa, tener su dispositivo de grabación, calidad y yo hacer lo que se llama ecualización, mezcla y master del audio completo para, por último, realizar un video a la distancia, la verdad un trabajo de muchos días y horas, pero valió la pena. No me quejo.

-¿De dónde sacaron los recursos para hacer todo este despliegue?

-La verdad que para nosotros fue cero plata, esta manera de trabajo nos ayudó a economizar con lo que es el trabajo sistemático de ensayo, a veces pareciera que no, pero se puede ensayar tranquilamente a la distancia, obviamente que nunca se va a suplantar la presencialidad, pero se puede organizar y proyecto QR nace por eso, por tener un proyecto artístico en común con distintos colegas y a la distancia realizarlo.

-¿Te nombro pandemia y qué te viene a la cabeza?

-Para mí la pandemia nos generó a todos una transformación y reinvención que fue positiva, desde luego, pero en el caso de los músicos necesitamos la presencialidad con el público porque nada lo puede suplantar.

Nos vino a enseñar a todos claramente que hay puntos de conexión similares entre lo virtual y lo presencial, pero insisto nunca se va a suplantar a la presencialidad.

-¿Qué aprendiste en estos tiempos de pandemia y qué herramientas nuevas has incorporado en tu vida?

-Si bien siempre tuve trabajo y he estado preparado en los diferentes frentes que me proponen y propongo, en la pandemia tuve que enfocarme en mi trabajo tanto en la producción musical como hacer música a la distancia, empezar a couchear alumnos para sus proyectos, todo vía mails, zoom, así como también hacer otros tipos de trabajos como músico-acompañante, todo virtual. Yo siempre digo lo mismo, me parece que en estas situaciones cuando sentís que el Titanic se está hundiendo o nos ponemos creativos y salimos adelante o nos quedamos en el camino, y nos hundimos.

Durante todo este tiempo nacieron más de veinte temas que surgieron todo en la pandemia a razón de un tema por mes por lo cual no paré nunca, con todo lo que conlleva la producción a la distancia y lidiar a veces con el gremio musical, ¡parece que somos todo un zoológico diferente!! Y bueno, cada uno tiene sus días buenos y malos, es realmente complejo, pero estoy sumamente contento.

-¿O sea, esto lo inventaron ustedes?

-No, nosotros no inventamos nada, esto lo hicieron todos los músicos desde los más grandes hasta los más pequeños, todos empezamos a laburar con grabaciones a la distancia. La virtualidad para mí fue muy normal, pero porque yo ya venía trabajando.

-Por último: ¿Qué nos podés dejar como mensaje para aquellos músicos que todavía se sienten desorientados sin saber qué hacer y cómo hacer ante esta situación?

-El mensaje que se puede dejar para cualquier persona que se dedica a esto es la constancia, digo cuando a uno le gusta algo, los pilares fundamentales para esto son: la constancia, la pasión y el saber que cuando uno tiene bien claro lo que desea y ese amor que tiene que ver con lo creativo, las emociones, hay que estar continuamente renovándonos en nosotros mismos con los recursos y los medios que tenemos. Tenès una guitarra o lo que tengas, ¡sácale lo mejor a ese instrumento!, con lo que tenès, ser creativo, darse maña, eso es ser artista, eso se aprende con la necesidad, aunque la necesidad te da dos caminos, o te paraliza o se reactiva creativamente. Entonces digo, tratar de evitar el miedo, la incertidumbre, el yo no puedo, siempre se puede utilizar todo, aunque sea lo mínimo pero el primer paso no nos lleva a donde queremos, pero nos saca del lugar donde estamos. El lugar de incertidumbre, de ansiedad y de resignación.

Entonces dar el primer paso con lo que uno tiene al alcance es contribuir a la causa y fomentar el camino de hormiga. Muchas veces el talento no es directamente proporcional a los recursos por eso muchas veces bloquea, muchos tienen todo, pero no realizan nada y otros no tienen nada y realiza todo. Por eso tiene que haber un equilibrio, el apoyo de los recursos y tener talento. Pero bueno, no es directamente proporcional tener recursos y ser talentoso, ser creativo, mucha gente tiene todo, prueba el talento, el camino del arte para influenciar a otro y no logra nada, porque no tiene eso que tiene que tener, pero bueno, lo importante es ante la necesidad el primer paso no nos lleva a donde queremos, pero nos quita del lugar donde estamos y ya contribuimos con la causa, no bajar los brazos, la constancia y ante la dificultad ser creativo es necesario y urgente. Ese proceso se da cuando uno ama y sabe lo que quiere, el arte no pide permiso, así como el amor, la creatividad no pide permiso, no se justifica con palabras, se hace, se lleva a través de los actos, se realiza. Me he encontrado horas y horas, siempre con la pasión, la entrega y el amor, yo llevo 20 años en esto, pero para los chicos que empiezan ese es el secreto. Tener claro en donde quieren llegar, pero no frustrarse porque uno no es eso a donde apunta, ¿no?, Quedarse tranquilos y ser creativos!!!