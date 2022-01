Luego de que la ministra Carla Vizzotti rechazara que la vacuna sea obligatoria, Nicolás Kreplak dijo que ayudaría a salvar muchas vidas.

Luego de que varios dirigentes del Frente de Todos plantearan que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria y desde el Gobierno Nacional lo descartaran, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, apoyó esa iniciativa.

El funcionario destacó los altos niveles de vacunación que alcanzó la Argentina, pero manifestó que hacerla obligatoria “ayudaría a salvar muchas vidas”. De esa manera, se diferenció de las posturas de la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti.

“Creo que las vacunas obligatorias en Argentina son para sostener el nivel, tiene que ver con cómo es la vida, tenemos un calendario ejemplo a nivel mundial. Con esta vacuna ya se están dando las condiciones para animarnos a esto”, manifestó a El Destape.

Para el titular de la cartera sanitaria, “ya tenemos tranquilidad y seguridad” con las vacunas contra el coronavirus por la cantidad de dosis que se aplicaron a nivel mundial.

Nicolás Kreplak pidió que lo debata el Congreso

El funcionario señaló que la incorporación de la vacuna contra el coronavirus al calendario de vacunación es “una discusión que debe darse en el Congreso” pero sostuvo que “desde el punto de vista sanitario, creo que están dadas las condiciones”.

“No es indispensable porque seguimos vacunando igual, pero hacerla obligatoria ayudaría a salvar muchas vidas, vale la pena llevar adelante la discusión y que se desarmen muchos mitos”, aseguró Kreplak.

Carla Vizzotti rechazó la idea

Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, echó por tierra la idea de que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria y aseguró que “no es el momento”.

“No es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas. En Argentina tenemos coberturas muy altas y seguimos avanzando. No es necesario una ley desde lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento”, marcó la funcionaria.

En ese orden, explicó que para actualizar el calendario de vacunación se requiere de una resolución ministerial que no se hizo porque “no está dada la situación en relación a cuál es el escenario epidemiológico, la variante que va a circular y la población objetivo para incorporar una vacuna calendario y aplicarla a largo plazo”.

“No la hemos incorporado y la convicción de saber que la incorporación de una vacuna calendario es para consolidar un derecho adquirido y que no dependa de la voluntad política. Hay un porcentaje que no se vacunó porque no podían acceder y ahora se está avanzando y hay un porcentaje que, aunque sea obligatoria, no se va a vacunar”, sentenció.