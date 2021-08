En la habitual conferencia del reporte epidemiológico de cada martes, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, resaltaron la fuerte baja en los contagios e internaciones a la vez que anunciaron la puesta en marcha de colectivos vacunatorios en el Conurbano y la posibilidad de acceso a eventos de hasta mil personas.

“Será con un aforo máximo del 70%, con un protocolo a cumplir: al ingreso de cada evento hay que controlar síntomas y temperatura, delimitar el espacio habilitado, uso obligatorio de barbijo, distanciamiento de dos metros, ventilación cruzada en espacios cerrados, la recomendación -no obligación- de que estén vacunados quienes vayan, y la higienización permanente”, detalló Bianco y aclaró que no aplica para eventos deportivos, que todavía no están habilitados por la Nación.

Además, el jefe de ministros sostuvo que “por pedido de los intendentes vamos a establecer la obligatoriedad de cierre de las actividades a las 3 de la mañana porque a ellos se les hace difícil fiscalizar, regirá desde mañana en toda la provincia”.

Por su parte, Kreplak marcó que junto con la Subsecretaría de Transporte van a tener colectivos convertidos en vacunatorios móviles, que mañana comienza a llevar la vacuna a las casas en donde se registre menor porcentaje de cobertura en Tres de Febrero, Lanús, San Miguel, San Isidro y La Matanza, que se suman a los que funcionan en Azul y Villa Gesell y al tren sanitario que funciona desde hace algunos meses.

“Esperamos con esto llegar a la población más vulnerable y que más lo necesita”, sostuvo el funcionario y remarcó que seguirán funcionando las postas en las estaciones de trenes a la vez que recordó que “aún existen personas que no están yendo a vacunarse, a pesar de que la vacuna es libre para mayores de 18 años, la mayoría de los ingresos que tenían de casos graves en hospitales son de personas que por algún motivo no se vacunaron”.

“Es una semana interesante porque se consolida la marcada caída en los casos y las internaciones. Hay un 81% de descenso respecto del pico, esta semana es la de menos casos en el año, se triplicó la velocidad de descenso de los casos”, marcó Kreplak.

Asimismo, detalló que hay una búsqueda activa de los casos de la variante Delta, aunque el 60% de los casos corresponden a la de Manaos, en tanto que la nueva hay solo 42 casos, la mayoría de ellos de viajeros y dos por contacto estrecho.

“El pico de ocupación de camas fue en mayo y hoy tenemos 786 camas ocupadas por Covid. Continuamos teniendo más egresos que ingresos. Respecto de fallecidos, tenemos un descenso de 9 semanas consecutivas, una caída del 74% del pico”, destacó el funcionario.

A la vez, resaltó las cifras de la vacunación ya que 99,3% de vacunados son mayores de 60 años, el 67,5% de esquema completo para ellos; a la vez que subrayó que en el 98% de las personas aceptó la posibilidad de combinación de vacunas y destacó que se trata de una situación que brinda eficacia y seguridad.

Pasó la pelota

En otro orden, al ser consultado por un evento deportivo que tuvo que ver con el clásico de rugby platense, en donde hubo público presente durante el fin de semana, el jefe de Gabinete marcó desconocer lo sucedido y señaló que dio instrucciones a la APREVIDE de no permitir el público en este tipo de encuentros.

"La verdad, no estaba al tanto de la información. Le he dado instrucciones al titular del APREVIDE que no se podía ingresar público al estadio. Obviamente sí la dirigencia, pero eso es muy acotado", marcó Bianco.

Asimismo, recordó que "no se pueden vender entradas ni haber público. Voy a consultar a ver qué sucedió. Me imagino que 700 personas estaban por fuera del listado, así que ni bien termine la conferencia me voy a ocupar de consultarle al titular del APREVIDE".