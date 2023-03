El Concejal Aldo Morino por el unibloque Socialismo de Todos, presentó un proyecto de Ordenanza para que la Ciudad de Lima se constituya en una administración descentralizada capaz de acompañar el desarrollo y crecimiento de la localidad.

"Desarrollando una administración descentralizada con eficiencia sin duda dejaría sentada las bases para el futuro desarrollo y funcionamiento de un Municipio Autónomo", afirmó el edil.

El espíritu del Proyecto

Zárate 9 de marzo de 2023

O R D E N A N Z A:

CAPITULO I

DE SU CARACTER Y ATRIBUCIONES

Artículo 1º.-) Créase en el Partido de Zarate un Organismo Descentralizado con sede en la Ciudad de Lima para la explotación y administración de los bienes y útiles que en el marco de la presente norma y la Ley orgánica de las Municipalidades le confíe el Departamento Ejecutivo.

Artículo 2º.-) El organismo descentralizado tendrá por objeto la prestación de los servicios públicos y la ejecución de las Ordenanzas en vigencia. Podrá ejecutar obra pública directamente o por contrato a terceros o mediante consorcio, convenios y demás modalidades siempre que la obra haya sido aprobada por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante y se cumpla con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal (Art. 132 al 150).

Artículo 3º.-) El Organismo Descentralizado estará a cargo una persona con la categoría de Secretario y asistido por un Consejo Vecinal Asesor cuya integración y funciones se establecen en el Capitulo IV de esta Ordenanza.

El Intendente Municipal podrá designar como Secretario del Organismo Descentralizado a la persona empadronada en Lima que reúna los mismos requisitos legales que un Intendente y que sea elegida por el voto popular.

La elección será convocada y se realizará dentro del plazo de ciento veinte (120) días contados desde la fecha en que el Intendente asuma su mandato. El Decreto de convocatoria fijará plazo y forma para la presentación de las candidaturas, las que deberán ser avaladas por al menos veinte ciudadanos con domicilio en Lima. También se establecerá el cronograma de actividades electorales, las características de las Boletas a utilizar, los lugares de votación y demás recaudos necesarios para el acto electoral, el que deberá realizarse un día domingo.

Serán electores todos los ciudadanos empadronados en Lima. Se constituirá una Junta Electoral formada por el Intendente Municipal, su Secretario de Gobierno, el Presidente del Concejo Deliberante y dos Concejales representantes de cada uno de los dos Bloques con mayor cantidad de integrantes. En cuanto fueran compatibles, serán aplicables las normas electorales provinciales.

La persona elegida podrá ser designada por el Departamento Ejecutivo, como Secretario del Organismo Descentralizado, por el período de cuatro años, pudiendo ser reelegida solamente por un nuevo mandato de igual duración.

El Intendente Municipal podrá remover mediante acto fundado al Director en ejercicio el que de tal modo cesará inmediatamente en sus funciones. Cuando ello ocurriese en la primera mitad del mandato, en el mismo Decreto de remoción el Departamento Ejecutivo designará Secretario Interino y convocará a nueva elección en el plazo de 180 (ciento ochenta) días conforme el mecanismo previsto en el presente

Artículo. Quien resulte elegido podrá ser designado para completar el mandato del removido.

Cuando la remoción se produjera en la segunda mitad del mandato, será facultad del Departamento Ejecutivo designar un Secretario Interino para completar el mandato en cuestión, mediante el dictado del Decreto correspondiente.

De igual modo se procederá en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad o cualquier otra circunstancia que impida el ejercicio de la función de Secretario.

En virtud de las facultades legales que le son propias, el resultado de la elección no podrá ser en ningún caso vinculante para el Intendente.”

CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4º.-) La Autoridad del organismo descentralizado preparará sus cálculos de recursos y presupuesto de gastos el que entregará al Departamento Ejecutivo y luego de aprobado éste, se elevará a consideración definitiva del Honorable Concejo Deliberante como anexo del presupuesto municipal. Los créditos suplementarios y refuerzos de partida, serán solicitados por el Secretario al Departamento Ejecutivo y éste procederá con arreglo a las disposiciones que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece (Art. 109 al 130).

Artículo 5º.-) Las tarifas, precios, derechos, aranceles, etc., correspondiente a los servicios que el ente descentralizado preste a los productos que expendan, serán fijados por la Secretaría y aprobado por el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante al mismo tiempo que la Ordenanza General Impositiva. Requiere al igual que ésta la aprobación de Mayores Contribuyentes. Sin estos requisitos no se consideran vigentes.

Artículo 6º.-) El organismo descentralizado llevará su contabilidad en libros anuales rubricados por el Tribunal de Cuentas y organizará la contabilidad de modo que refleje claramente:

1) El estado patrimonial a través de las evoluciones del Activo y Pasivo. El primer año se realizará un inventario patrimonial de la transferencia de bienes.

2) El desenvolvimiento financiero en relación con el cálculo de recursos y presupuesto de gastos.

3) Los resultados del ejercicio mediante la concentración de ingresos y gastos en la cuenta “Explotación”.

4) Acumulación de los déficit o superávit en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. La contabilidad de explotación se organizará de acuerdo con las normas técnicas correspondientes al tipo similar de empresa privada; la contabilidad financiera se ajustará a las modalidades de la administración pública (Art. 165 a 176).

El plan de cuentas o rubros será sometido a la aprobación del Tribunal de Cuentas.

El organismo descentralizado podrá elevar consultas al Tribunal de Cuentas por intermedio del Departamento Ejecutivo.

Artículo 7º.-) Las utilidades que arrojen los ejercicios serán destinados a la constitución de fondos de reserva para el mejoramiento y extensión de los servicios y se invertirán de conformidad lo dispongan los presupuestos. Los déficit serán enjugados por la administración municipal con la obligación del reintegro actualizado por parte de los organismos.

Artículo 8º.-) Los saldos efectivos que, sin corresponder a terceros se transfieran de un ejercicio a otro, quedarán afectados al pago de las deudas imputadas. A tal efecto, y hasta el importe de dichos saldos, se admitirán cargos directos al rubro de deuda flotante. Las obligaciones que no pueden ser canceladas de esta forma se contemplarán en el presupuesto anual.

Artículo 9º.-) Los empréstitos que la Municipalidad contraiga con destino al organismo descentralizado, obligará a éste al pago de los servicios de amortización e intereses.

Artículo 10º.-) El personal estable del organismo descentralizado será designado y removido por el Departamento Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de aquél. El personal de planta temporaria y contratado, que perciba sueldos con imputación a partidas globales, será nombrado y suprimido por la Secretaría a medida que los servicios lo requieran o lo hagan innecesario, siempre que la duración de sus funciones no sobrepase el término de treinta (30) días hábiles consecutivos o ciento veinte (120) días alternados durante el año calendario, en cuyo caso ejercerá esta facultad el Departamento Ejecutivo a propuesta de la Secretaría del organismo descentralizado. La Municipalidad transfiere al organismo descentralizado el personal de planta permanente y temporaria que tiene a su cargo para las tareas que descentraliza.

Artículo 11º.-) La Secretaría del organismo descentralizado, como administradora de bienes municipales, tendrá las obligaciones, deberes y derechos que la Ley acuerda al Intendente y al Presidente del Honorable Concejo Deliberante en sus respectivas administraciones.

Artículo 12º.-) El organismo descentralizado presentará durante el mes de febrero sus rendiciones de cuentas al Departamento Ejecutivo y éste, previo dictamen, los incluirá como parte integrante de la rendición anual de la administración municipal, recibiendo por tal causa, igual trato y consideración. El Concejo Deliberante podrá compensar los excesos producidos en partidas del presupuesto de gastos del organismo descentralizado, en igual forma que para las partidas del presupuesto municipal determina el artículo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 13º.-) El organismo descentralizado es un auxiliar del Intendente para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes (Art. 178) y en el equilibrio de poderes deberá reconocer la competencia, atribuciones y deberes del Departamento Deliberativo (Art. 21 al 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades).

Artículo 14º.-) La relación del organismo descentralizado con los poderes o reparticiones oficiales se concretará por intermedio del Departamento Ejecutivo.

Artículo 15º.-) Rige para el organismo descentralizado todas las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en lo que concierne a régimen de adquisiciones y contrataciones (Art. 151 a 157), transmisión de bienes (Art. 158 a 161), publicación de balance, memoria anual, afianzamiento (Art. 218 al 221), deberes y responsabilidad de los funcionarios y empleados (Art. 241 al 246) y sanciones, procedimientos y penalidades (Art. 257 al 260).

Artículo 16º.-) La distribución de la coparticipación provincial y cualquier otro recurso que deba ser repartido proporcionalmente entre los habitantes del distrito se hará de acuerdo a un coeficiente poblacional.

Artículo 17º.-) Se denomina coeficiente poblacional a la población del organismo descentralizado por 100 dividido la población total del distrito.

Coeficiente poblacional: Población Org. descentralizado x 100 Población total del distrito.

Artículo 18º.-) Se define como población total empadronada del partido a la suma total de ciudadanos que figuran en el padrón electoral del distrito. Se considera como población del organismo descentralizado el número total de ciudadanos empadronados en la localidad.

Artículo 19º.-) El Departamento Ejecutivo queda facultado para establecer en forma anual la población total empadronada en el Distrito y la correspondiente a Lima, a efectos de determinar el coeficiente de participación. Tal determinación la efectuará en base a los datos que surjan del padrón utilizado en la última elección para cargos municipales realizada en el Distrito y se comunicará al Concejo Deliberante y al Organismo Descentralizado.

Artículo 20º.-) La Municipalidad debe transferir dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la coparticipación del organismo descentralizado, en relación a su coeficiente habitacional. También derivará los recursos afectados y los que resulten de convenios en que participe la comunidad descentralizada.

Artículo 21º.-) El organismo descentralizado podrá, previa aprobación del Honorable Concejo Deliberante y Asamblea de Mayores Contribuyentes, establecer contribuciones especiales para obra de mejoramiento.

Artículo 22º.-) Deberá absorber el organismo descentralizado, el presupuesto de gastos proporcional a su coeficiente que corresponda al funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 23º.-) Corresponde al organismo descentralizado contribuir con los gastos proporcionales que demande el funcionamiento del Departamento Ejecutivo. Se considera aquí los sueldos del Intendente, Secretarios, Subsecretario de Legal y Técnica, Juzgado de Faltas, gastos de representación, combustibles, viáticos del Departamento Ejecutivo.

Artículo 24º.-) La Municipalidad de Zárate transferirá o debitará al organismo descentralizado eI importe que corresponde como resultado de los diferentes convenios en vigencia.

CAPITULO III

DISPOSICIONES SOBRE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 25º.-) Corresponde al organismo descentralizado proyectar los valores de las contribuciones de su interés para ser incluidas en la Ordenanza General de Impuestos, como así también el Cálculo de Recursos del Presupuesto de Gastos para cada ejercicio. (Art. 183, inc. 5º de la Constitución y 109 de la Ley Orgánica de las Municipalidades). La Ordenanza General de Impuestos se mantendrá íntegramente en vigencia mientras no se la derogue o modifique por otra.

Artículo 26º.-) El organismo descentralizado enviará al Departamento Ejecutivo antes del 1º de Octubre de cada año, un anteproyecto de su respectivo presupuesto.

Artículo 27º.-) En el cálculo de recursos se incluirán todos los rubros de ingreso, previstos para financiar el presupuesto.

Artículo 28º.-) La Municipalidad distribuirá los recursos recibidos de organismos Nacionales y Provinciales en todo de acuerdo al coeficiente poblacional correspondiente al organismo descentralizado. La Municipalidad transferirá los recursos recibidos al organismo descentralizado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido. La Municipalidad podrá efectuar retenciones de los montos a transferir para cobrarse: préstamos otorgados, el porcentaje de funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante y Departamento Ejecutivo y para efectuar pagos al Instituto de Previsión Social y el I.O.M.A. por deudas atrasadas y deducciones por Ley 10.213.

Artículo 29º.-) Los recursos del organismo descentralizado, ya se traten de recursos en efectivo o del crédito, ordinarios, extraordinarios o especiales, se agruparán en.

1.- Recursos sin afectación.

2.- Recursos con afectación. Se considera recursos con afectación los que están destinados por Ley u Ordenanza al cumplimiento de fines determinados. Los que no estén en tales condiciones se consideran recursos sin afectación y se destinarán a solventar los gastos del presupuesto que no cuentan con fondos propios.

ESTE ARTÍCULO HAY QUE CRUZARLO CON LA FISCAL

Artículo 30º.-) Los recursos ordinarios a percibir y su porcentaje, son:

1. Tasa por Alumbrado Público e Higiene Urbana: 100%

2. Tasa por Prevención y Control

3. Área Complementaria: 100%

4. Tasa por Servicios Especiales de limpieza e higiene: 100%

5. Tasa por habilitación de comercio e industria: 80%

6. Tasa por Inspección de Seguridad e higiene: 100%

7. Derecho de Publicidad y Propaganda: 100%

8. Derecho por Venta Ambulante: 100%

9. Tasa por Servicio de Inspección Veterinaria y Bromatológica: 100%

10. Derecho de Oficina. Los trámites que el organismo descentralizado realiza en forma total: 100%

Los que necesite de la estructura central: 50%

11. Derecho de Construcción. Al necesitar del aporte profesional: 100%

12. Derecho de ocupación y uso del espacio público: 100%

13. Tasa por Control de Marcas y señales.

Los trámites realizados en forma total el 100%

Los que necesitan de central el 70%

14. Derecho de Cementerio: 100%

15. Patente de Rodados: 100%

16. Tasa por Servicios Varios: 100%

17. Tasa por Inspección de Pesas y Medidas: 100%

18. Derecho de Espectáculos Públicos: 100%

19. Tasa por Servicios Asistenciales: 100%

20. Tasa por reparación y conservación de la red vial: en relación directa al porcentaje del servicio prestado. En caso de percibirse fondos por la atención de la Red Vial Provincial se transferirán en relación a la cantidad de km. atendidos.

21. Servicio Atmosférico: 100%

22. Multas. El 100% debido a que contribuye al mantenimiento del Departamento Ejecutivo y Juez de Faltas.

23. Impuestos y tasas municipales atrasadas: 100%

24. Coparticipación: Impuestos provinciales (Ley 10559-9226-9173-Prode y Casinos) y nacionales (Ley 10376) de acuerdo al coeficiente poblacional. Este coeficiente puede modificarse como resultado de los cambios en el padrón electoral.

25. Arrendamiento de máquinas y equipos: 100%

Artículo 31º.-) Los recursos extraordinarios son:

A) Arrendamientos y venta de bienes municipales ubicados en el organismo descentralizado: 100%

B) Impuestos transitorios, donaciones y legados sin fines determinados: 100%

Recursos con afectación:

1. Tasa a los espectáculos públicos: 100%

2. Impuestos a las rifas de instituciones de la comunidad del organismo descentralizado: 100% Sin perjuicio de lo dispuesto por la 0rdenanza de Rifas Nº …..y modificatorias.

3. Cobro indirecto por servicios asistenciales. 100%. Deberán hacerse cargo de los gastos por derivaciones.

4. Venta de bienes municipales, impuestos transitorios, donaciones y legados correspondientes al organismo descentralizado: 100%

5. Empréstitos. El porcentaje correspondiente.

6. Especiales. Producido por la ordenanza Nº ......,(Según lo establecido en la misma)

7. Contribución de mejoras.

8. Aportes no reintegrables. Al ser recursos afectados se utilizarán para el destino decidido.

9. Créditos: El destino determina el porcentaje.

Artículo 32º.-) El presupuesto de gastos estará equilibrado con el monto de de los recursos prudente y fundamente calculados. Deberá contener la totalidad de los gastos que se prevean para el ejercicio. Ninguno de ellos será omitido ni figurará con monto inferior al que fundamentalmente le corresponda. En casos necesarios, el organismo descentralizado podrá elevar al Departamento Ejecutivo para ser considerado por el Honorable Concejo Deliberante una ampliación para restablecer el equilibrio de recursos y gastos.

El organismo descentralizado deberá asumir el porcentaje proporcional de los gastos del Honorable Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo.

El Organismo descentralizado deberá asumir el porcentaje proporcional de los costos que demanden la prestación de los servicios de Alumbrado e Higiene Urbana y el consumo de energía eléctrica de los edificios, dependencias de la Delegación y los equipos de bombeo para la prestación de los servicios sanitarios en la Ciudad de Lima.-( AGREGADO)

El organismo descentralizado respetará como mínimas las ordenanzas sobre sueldos emitidas por el Honorable Concejo Deliberante. El Secretario tendrá como asignación mínima la de un Secretario sin estabilidad del escalafón municipal y el Consejo Vecinal Asesor se desempeñará Ad-Honorem. El resto del personal será ubicado y retribuido de acuerdo al escalafón municipal.

El organismo descentralizado deberá reservar las partidas necesarias para gastos de publicaciones, debiendo tener crédito suficiente para cubrir la exigencia legal de publicar el balance de tesorería y de comprobación de saldos, y la memoria anual.

Los servicios de la deuda pública figurarán en un inciso propio. La deuda será proporcional al porcentaje poblacional. Dentro de este inciso se asignará un ítem a la deuda consolidada y otro a la deuda flotante. Ambos items se subdividan en tantas partidas como sean necesarias para individualizar las deudas. Ninguna modificación podrá introducirse en el presupuesto de gastos sin que la autorice el Honorable Concejo Deliberante. Exceptúase de esta regla las partidas de créditos constituidas por recursos afectados a los fines de su creación.

El organismo descentralizado podrá modificar y ampliar el presupuesto de gastos, transferir partidas y créditos suplementarios en todo de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad para la administración pública.

Artículo 33º.-) Para el Presupuesto de gastos, las partidas a utilizar serán establecidas por el Departamento Ejecutivo.

CAPITULO IV

DEL CONSEJO VECINAL

Artículo 34º.-) Para ser Consejero se requieren las mismas condiciones que para ser Concejal rigiendo también las mismas incompatibilidades e inhabilidades que afectan a los integrantes del Departamento Deliberativo de acuerdo artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º y 13º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Las funciones del Consejo Vecinal Asesor constituirán carga pública de la cual nadie podrá excusarse sino por excepción fundada en ley (Artículo 182º inciso 4º C.P.).-

Artículo 35º.-) El Consejo Vecinal Asesor estará integrado por seis (6) miembros titulares y seis (6) suplentes. Sus integrantes serán designados por el Departamento Ejecutivo a partir del resultado de una elección que se realizará conjuntamente con la prevista en el Art. 3º de la presente para el Secretario. El Departamento Ejecutivo incluirá en el Decreto de convocatoria los aspectos reglamentarios pertinentes.

Los miembros del Consejo Asesor deberán ser mayores de 18 años, tener domicilio en Lima y no tener impedimento legal para el desempeño de cualquier función pública. Su postulación será unipersonal y no por Listas. Podrán contar con el apoyo expreso de Partidos o Alianzas políticas, lo que incluso podrá constar en las Boletas a utilizar para la emisión de los votos. El resultado de la votación establecerá un orden de prioridad a los efectos de su designación por el Departamento Ejecutivo, con acuerdo del Concejo Deliberante. Tanto el Intendente Municipal al efectuar las designaciones como el Concejo Deliberante al prestar acuerdo podrán apartarse del orden de votación, la que en ningún caso resultará vinculante. Durarán en sus cargos cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos. Las vacantes que se produzcan durante cada período se proveerán con los suplentes designados, quienes completarán el período titular”.

Artículo 36º.-) El Consejo constituirá por si sus autoridades, eligiendo un presidente un secretario y un vocal. Sesionará, como mínimo, una vez al mes y llevará un libre de actas foliado y rubricado por el Honorable Concejo Deliberante donde constarán todos los asuntos considerados en dichas reuniones y el nombre de los asistentes. De estas reuniones participará el Secretario del organismo descentralizado.

Artículo 37º.-) La inasistencia de un consejero a dos reuniones consecutivas ó cinco alternadas sin causa justificada que haya permitido oportunamente el permiso del cuerpo, autorizará al resto de los integrantes del consejo a declararlo cesante e incorporar al suplente. Los reemplazos serán informados al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante y se dejará expresa mención en libro de actas.

Artículo 38º.-) Corresponden al Consejo Vecinal Asesor las siguientes funciones:

1) Asistir al Secretario proponiendo modalidades o variantes en la prestación de los servicios públicos y finalidades asignadas al Organismo por la presente Ordenanza y en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Las mismas no serán obligatorias para el titular del Ente, pero tendrá la obligación de informar a las autoridades municipales que considerarán dichas propuestas en oportunidad de aprobar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos.

2) Expresar su opinión sobre las tarifas, precios, derechos, aranceles, etc., correspondientes a los Servicios que preste el Ente; ésta será tenida en cuenta por el Director al elaborar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos que finalmente sea sometido a la aprobación del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

3) Emitirá opinión sobre las designaciones o remociones del personal estable del Organismo que proponga el Secretario del Ente. También se expedirá sobre el personal móvil o eventual que se designe o suprima y sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Nº 213 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

4) Podrá adherir o expresar su desacuerdo a todo aquello que esté vinculado a las relaciones del Organismo con los poderes o reparticiones oficiales, las que siempre se canalizarán por intermedio del Departamento Ejecutivo.

5) Organizar reuniones informativas abiertas a la comunidad con la presencia de autoridades del Departamento Ejecutivo referidas al próximo Proyecto de Ordenanza del Presupuesto, evaluando las inversiones previstas, comparándolas con proyectos alternativos y emitiendo opinión al respecto. Podrá a tales fines convocar durante el primer semestre del año a vecinos y entidades no gubernamentales para la presentación de propuestas referidas a programas presupuestarios de gastos o recursos, o consultar sobre el orden de prioridades de una lista de obras o inversiones que se detallarán en formularios confeccionados al efecto, distribuidos masivamente.

6) Podrá acceder a la información y documentación referida a la Rendición de Cuentas vinculada con la ejecución presupuestaria del Organismo Descentralizado correspondiente al Ejercicio finalizado y emitir observaciones u opiniones al respecto.

CAPITULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 39º.-) Cuando se produzca la transferencia de la administración de la Municipalidad al organismo descentralizado, se deberá labrar un acta donde conste:

a) Fecha y lugar del acto.

b) Nombre de las personas que necesariamente deben intervenir. A saber: Intendente, Presidente H.C.D., Contador, Tesorero, Director del organismo descentralizado, Tesorero del Ente y tres miembros del Consejo Vecinal.

c) Existencia de fondos y otros valores en Tesorería, Bancos o Instituciones de crédito, con indicación de su afectación.

d) Estado de cálculo de recursos y presupuesto de gastos al momento de la transferencia. El organismo previo a la transferencia elaborará su presupuesto.

e) Monto detallado de las deudas municipales transferidas. (consolidada y flotante).

f) Porcentaje correspondiente al coeficiente poblacional.

g) Estado de de las cuentas de valores al cobro y padrón de deudores.

h) Inventario General de bienes y útiles transferidos. Cuando por su magnitud el control del inventario demande mayor tiempo, las Autoridades podrán, de común acuerdo, continuar con la tarea con posterioridad a la fecha de transmisión. Al terminarla labrarán un acta complementaria.

Las personas indicadas en el apartado b) y otras que quisieran hacerlo firmarán el acta.

Artículo 40º.-) D Forma.

Dr. Aldo Bruno Morino

Zárate, 09/03/2023 el presente Expediente consta de 13 Fs. (trece) y con la firma del Concejal Aldo Bruno Morino. Conste.