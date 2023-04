El viernes 31 de marzo en la sede del Colegio de Magistrados y funcionarios de Zárate Campana, la Comisión de Derechos Humanos organizó la jornada “Prohibido Olvidar, conversatorio sobre los crímenes ocurrido en el área 400”, invitando a la Asociación Memoria Verdad y Justicia representada por Laura Hiérala, hija y nieta de Detenidos Desaparecidos y Marcela Budano, hija de Detenido Desaparecido.

La Jornada comenzó con las palabras de bienvenida del Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Zárate Campana, Dr. Mariano Chausis, y la introducción a cargo del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Dr. Andrés Echeverria, luego continuó con un video sobre el golpe cívico militar.

Le siguió la presentación de la Asociación Memoria Verdad y Justicia, testimonio y causa Campo de Mayo, Caso 76 Armando Antonio Budano, a cargo de Marcela Budano, luego tomó la palabra Laura Hiétala donde hablo del Área 400, la responsabilidad empresarial, los Centros Clandestinos de Detención Zárate Campana, y la historia familiar, las detenciones y desapariciones de sus padres Guillermo Hiétala, y Estela Susana Cali, sus abuelos maternos Ítalo Américo Cali y Esther Filippi y su abuela paterna Hanna, las experiencias vividas junto a su hermana Amanda y familiares.

Luego María Josefina Labarthe comento la complicidad empresarial en la noche de los tubos, donde su cuñado Alberto Bedia fue detenido desaparecido y por último Elizabeth Becker, hija de Gustavo Becker, Detenido Desaparecido de Escobar compartió su historia.

Ante un auditorio repleto se conmemoró y se reflexionó sobre el 24 de marzo y la situación particular que ocurrió en esa época en Zárate y Campana, como dijo la Dra. Catalina Fernández Duvivier: "No solo quisimos conmemorar la historia Argentina, quisimos que a través de las historias particulares de vecinos de nuestras ciudades las victimas no sean olvidadas. Porque estamos convencidos que mientras haya memoria habrá entidad, mientras haya justicia habrá certeza, y mientras los recordemos estarán presentes en nuestra memoria".