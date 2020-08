Lanzaron una serie de relevamientos sobre los protocolos de Higiene y Seguridad en empresas para prevenir el Covid-19.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Comisión Promotora de la Ley 15105 CPSH Bs As y el Colegio Profesional Cophisema de CABA lanzaron una serie de relevamientos sobre los protocolos de Higiene y Seguridad en empresas para prevenir el Covid-19.

“Esta iniciativa consiste en desarrollar visitas en 100 establecimientos industriales ubicados en la zona del AMBA, para conocer el estado de situación de la implementación de los protocolos de Higiene y Seguridad aprobados por la autoridad competente, en el marco de la emergencia sanitaria relacionada con la prevención del Covid-19”, señaló a este medio, el Lic. zarateño Lorenzo Gomez, presidente de la Comisión Promotora de la Ley 15105.

“Es un hecho histórico que desde el Ministerio de Producción se convoque a los Profesionales de Higiene y Seguridad de Provincia de Bs. As. y Ciudad Autónoma de Bs. As., junto al sector Universitario, conformando un equipo multidisciplinario con un rol de acompañamiento al sector industrial y no de carácter sancionatorio”, remarcó.

“Durante el desarrollo de la Pandemia no solamente colaboramos en la aplicación de la Resolución del Ministerio de Trabajo Provincial Nº 135/2020, que estableció la obligatoriedad de la implementación de los Protocolos COVID-19 por parte de los empleadores, también tuvimos la incorporación de actividad esencial por parte del Presidente de la Nación, que fue gestionada mediante la Gobernación de la Provincia y hoy estamos acompañando la vuelta a la `nueva Normalidad´ de la industria nacional. Sin dudas el trabajo desarrollado durante los últimos años viene posicionando a nuestra profesión y marcando la diferencia en todo el País junto a los Colegios que integramos el COFESH”, describió el titular de la Comisión Promotora.

Se conformaron equipos de trabajo integrados por profesionales de la Comisión Promotora de la Ley 15105 de PBA y CABA, bajo la Dirección General,a cargo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Se realizan dos visitas, en el primer encuentro se registra el grado de aplicación de los protocolos, se efectúan las recomendaciones al empleador para sanear las falencias detectadas y se resuelven dudas o consultas que pudieran surgir del intercambio con los profesionales.

“En el segundo encuentro, unas dos semanas después, se corrobora la adecuada ejecución de las recomendaciones. Cabe destacar que además se relevan y destacan las buenas prácticas que por iniciativa propia de las empresas se estén desarrollando y que el relevamiento no contempla multas ni sanciones”, sobresaltó Gómez.