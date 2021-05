Escribí en el libro Psicoterapia. Encuentro y diálogo inteligente:

"La primera obligación del médico, según el principio atribuido a Hipócrates, es no dañar. Podemos extender este principio y afirmar que la primera obligación de un ser humano es no dañar: al prójimo, a la comunidad, a los bienes culturales, al medio ambiente, a sí mismo.

El Diccionario de la Real Academia Española define dañar como causar detrimento, dolor o molestia; maltratar, echar a perder algo.

Planteo el no hacer daño como un criterio de salud mental.

(...)

...quien daña a otro se está dañando a sí mismo. Lo mismo vale para quien daña a la comunidad, a los bienes culturales, al medio ambiente. Los seres humanos nos constituimos, y nos sostenemos como tales, entre seres humanos. La identidad propia no se mantiene independientemente; necesita de la constante confirmación por parte de los otros. Somos seres interdependientes." (Rivelis, Guillermo, Noveduc, Buenos Aires, 2012, p.161).

Siempre, aún cuando no sea claramente advertido, los seres humanos hemos sido y somos interdependientes, es decir, dependientes los unos de los otros. Dependientes no en el sentido de dominador - dominado (eso también forma parte de la historia, pero es otro tema) sino en tanto nuestras vidas están interrelacionadas y nadie puede resolver solo todas sus necesidades. Si una persona, por ejemplo, embellece un espacio público genera un beneficio para sí y para otros y si alguien lo daña genera un perjuicio para sí y para otros.

Max Weber (1864 - 1920), uno de los padres fundadores de la Sociología, distinguía entre lo que denominaba "acción" y lo que denominaba "acción social". Planteaba que una acción es una conducta a la que quien la lleva a cabo adscribe un sentido, es decir, un para qué. El destinatario de la acción es la propia persona que la realiza. Una acción social es una acción que está dirigida a otro u otros.

Esos otros pueden estar presentes y ser conocidos (un docente de escuela primaria, por ejemplo, enseñando un tema a sus alumnos), pueden estar presentes y no ser conocidos (un político hablando a una multitud), pueden estar ausentes y ser conocidos (ese docente de escuela primaria, en su casa, leyendo los trabajos realizados por sus alumnos), pueden estar ausentes y ser desconocidos (un periodista escribiendo un artículo para un medio gráfico). Todas estas acciones sociales pueden ser favorables o desfavorables para quién o quiénes van dirigidas.

También son acciones sociales: hacer con otros fila para subir a un medio de transporte, comprar algo en un kiosco, caminar por una vereda por donde caminan otras personas, manejar un vehículo por lugares por donde transitan otros. Así de recíprocamente involucrados estamos los seres humanos.

No es lo mismo, entonces, que las acciones sociales tiendan a producir un bien o tiendan a dañar. El daño puede formar parte de la intención. Estaríamos entonces frente a un problema de afán destructivo, de egoísmo, de valores gravemente tergiversados. Y también es posible que alguien no se esté dando cuenta que está haciendo daño. De allí, la importancia de observar y escuchar a quienes se ha dirigido la acción social para poder analizar y repensar las propias acciones sociales a los efectos de modificarlas.

La pandemia ha puesto en evidencia esa interdependencia, esa dependencia recíproca que siempre tuvimos. "Me contagié de…" o "contagié a…" no son expresiones nuevas. Pero la masividad de la situación epidemiológica actual es claramente gravísima. En este contexto, las acciones sociales de personas que ponen en riesgo sus propias vida y salud ponen necesaria y lamentablemente en riesgo la vida y la salud de otras personas. Son, por tanto, acciones sociales que, por intención, indiferencia o descuido hacen daño.

El Presidente de la Nación manifestó, al dirigirse al pueblo para anunciar la prolongación, con alguna modificación, del Decreto de Necesidad y Urgencia que había dictado el 14/04/2021, que su único "enemigo" es el virus. Celebro que no considere enemigos a adversarios, opositores, partidos y frentes políticos distintos al que él integra. Espero fervientemente que esta declaración se vea reflejada en las acciones sociales cotidianas de quienes gobiernan la Nación y las distintas jurisdicciones y en las acciones sociales de las respectivas "oposiciones". También valoro positivamente el hecho de procurar la unión de todos en función de la emergencia.

No acuerdo con la utilización de la palabra "enemigo" para referirse al virus (aún pudiendo reconocer un cierto sentido tal vez metafórico) por dos principales motivos.

Uno es que un "enemigo" tiene intencionalidad. El virus es un virus y no la tiene, a menos que pensemos en algún tipo de intencionalidad sobrenatural. El virus es una tremenda realidad que nos ha tocado padecer y atravesar a quienes vivimos este presente.

Otro motivo es que considero necesario, tal vez urgente, que dejemos de utilizar expresiones de contenido bélico (como la palabra "enemigo") porque el pensamiento se manifiesta en las palabras y también ocurre que las palabras y las maneras de encadenarlas y decirlas van condicionando, en buena medida, las formas de pensar.

Gobernantes, dirigentes (políticos, sociales, sindicales, empresariales, institucionales), periodistas, ciudadanos en general podríamos empezar a intentar sustituir expresiones como "librar una batalla", "ganar la guerra", "derrotar al enemigo", "pelear", "combatir", entre otras, por expresiones como "hacernos cargo de una dura realidad", "poner en movimiento recursos para superar…", "trabajar mancomunadamente para resolver el problema", también entre otras.

Considero válido este intento de cambio en la expresión, en la situación actual y en general.

La guerra daña. Aun a los supuestos triunfadores. Datos de la UNESCO de hace no mucho tiempo muestran que doscientos cincuenta millones de niños crecen en zonas de guerra. Antes de la pandemia.

Tenemos planteada una tarea sumamente difícil. Es una tarea colectiva. Se complicará enormemente si llevamos a cabo acciones sociales que dañen. Será altamente beneficioso para todos que nuestras acciones sociales estén impregnadas de buenas intenciones, de responsabilidad hacia uno mismo y hacia la comunidad, de consideración por el prójimo, de sentimientos que se correspondan con la tendencia al amor.