Primer refuerzo de CADU: “El llamado del técnico fue importante para mi llegada”

Por Diego Fernández... Alan Sombra, la primera incorporación del Celeste, habló sobre su arribo y también se refirió a las metas a cumplir. “Llego con la expectativa de meter a CADU en Reducido”.

Luego de haber tenido una primera ronda muy irregular, Defensores Unidos ya dio vuelta la página y se prepara para afrontar lo que viene, donde tendrá que mejorar lo realizado en el primer semestre del año.

Para ello, el Celeste cerró el arribo de Alan Sombra, quien dialogó en exclusiva con Solo Ascenso sobre este nuevo paso en su carrera.” Llego con la expectativa de sumar minutos, de hacer una buena segunda rueda y meter a CADU en el Reducido”, explicó el volante.

Antes de que se concretara su llegada al Celeste de Villa Fox, el ex jugador de Sacachispas mantuvo una charla con Darío Lema, el director técnico del equipo. “Hablé con él y su llamado fue importante para mi llegada al club. Vengo con ganas de ser una pieza importante para el equipo y sumar desde donde me toque para que nos vaya bien”, admitió.

El volante de 26 años tuvo un último paso por Chaco For Ever, donde entre titularidades y suplencias jugó apenas 7 partidos. “Me llevo los mejores recuerdos de Chaco, estoy agradecido a la gente por el cariño. Me llevo una linda experiencia, es un lindo club”, concluyó Sombra.