Presentacion de autoridades en el Comité UCR de Zárate

En un evento cargado de entusiasmo y compromiso, el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de Zárate presentó oficialmente a sus nuevas autoridades distritales. La ceremonia, que tuvo lugar en la sede del comité, ubicada en Belgrano 915, reunió a militantes, vecinos y destacadas figuras políticas que se acercaron para acompañar este importante momento.

Recibieron a Miguen Fernández presidente electo y Elsa Llenderrozas vicepresidente electa del comité provincia y autoridades de la Juventud Radical provincial.

Durante el acto se dio a conocer la lista de las nuevas autoridades que asumieron la conducción del comité, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida política de la UCR en Zárate.

El evento fue un éxito rotundo, con una convocatoria que desbordó la capacidad del comité. La sede se vio colmada de asistentes, y muchos participantes se ubicaron incluso en la vereda para ser parte de este importante momento.

En su discurso, la presidente María Elena Gallea destacó: "Este será un comité que contenga a todos los afiliados radicales, los adultos serán la guía, el motor sera la juventud que camina la calle y se pone al hombro el trabajo. Este será un comité de militancia donde el protagonismo lo tendrá la gente."

Por su parte, el vicepresidente expresó: "No somos políticos delincuentes, no somos oportunistas ni ñoquis, solo gente de bien que quiere lo mejor para el partido de Zárate. No necesitamos pedirle ayuda a las fuerzas del cielo, nosotros contamos con las fuerzas que fluyen desde las entrañas y la historia de la Unión Cívica Radical."

La secretaria general Verónica Berot dijo: “Soy una caminante de la ciudad, soy una vecina como Uds. queremos un comité abierto al diálogo y que sea horizontal en sus decisiones”

Miguel Fernández también tomó la palabra y afirmó: "Hoy el partido necesita gente comprometida a recorrer la provincia los 7 días de la semana, las 24 horas. No necesito ni chapa ni carnet para hacer lo que estoy haciendo: preparar un proyecto de radicalismo bonaerense que nos transfiera al futuro. No estamos en este comité repleto de gente un domingo a la noche para hablar del pasado, estamos acá para imaginar el futuro con nuestra historia."

El evento concluyó con palabras de agradecimiento y un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para fortalecer los valores democráticos y el compromiso con la comunidad.