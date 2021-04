Por Lic. Juan Carlos Rosa... En dialogo con este medio varios docentes y preceptores de distintas instituciones, manifestaron estar preocupados por la falta de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid 19. Los laboratorios que la fabrican, recomiendan que el tiempo entre la primera y la segunda aplicación tiene que ser de 20 y 21 días y ya pasó el plazo para la mayoría de quienes fueron inoculados.

"Estamos con clases presenciales y a la fecha hay docentes y alumnos con casos positivos", subraya el personal educativo, "se torna muy difícil, más allá de todos los protocolos, crear una conciencia de los cuidados hacia el otro como al de uno mismo", añaden.

Otra docente manifiesta tener problemas en la voz por el uso del barbijo, mascara facial y tener que estar gritando para que se escuche lo que explica.

Una preceptora aclara que cada escuela y directivo interpreta de manera distinta los protocolos y uno de esos ejemplos son las aulas habilitadas, donde no hay forma de asegurar una ventilación cruzada, ya que las ventanas y puertas están en la misma posición.

"Cuando consultamos porque se habilitaron, aclaran que fue el Inspector, pero nunca vimos la documentación que avalada por los directivos; otros dicen que tiene ventiladores, pero de acuerdo a los protocolos debe haber un flujo de aire permanente que se desplace por toda el aula y acá con los ventiladores, lo único que se hace es mover el aire dentro de la misma", señalan .

Y remarcan, "estamos a favor de la presencialidad, pero no de cualquier manera, ni a cuál precio, ya que al final como siempre terminamos pagando nosotros las consecuencias de todas las medidas, aclaramos que no somos descartables, si no personas que estudiamos para enseñar".