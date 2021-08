Una definición de "prejuicio" es la siguiente: opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o alguien.

Esta definición es relativizada por algunas corrientes teóricas que plantean que el prejuicio es un juicio previo (no necesariamente negativo) hacia algo o alguien antes de conocerlo. Una "idea" que nos hacemos acerca de algo o alguien a partir de mínimos indicios o por una historia que conocemos o mal - conocemos acerca de una "clase" de cosas, personas, nacionalidades, etnias…

Estas corrientes sostienen que no es posible la falta de prejuicio. Por ejemplo, hablamos treinta segundos con una persona por teléfono, con la que convenimos encontrarnos al día siguiente, y a partir de esos pocos minutos, nos formamos respecto de esa persona una opinión sobre aspectos de la misma que no tienen por qué vincularse con su tono de voz y manera de hablar.

Es más, estas corrientes plantean que el prejuicio expresa un interés hacia "eso otro". Una expectativa. La ausencia de prejuicio pondría en evidencia falta de interés, es decir, que "eso otro" no nos "llegó", no nos convocó.

De acuerdo a esto, entonces, el problema no sería en sí el prejuicio, sino el mantenimiento y afirmación del prejuicio por parte de una persona, cuando, una vez en contacto con "eso otro" (que, obviamente, puede ser otra persona) se resiste a "dejar entrar" la realidad que "eso otro" transmite y que puede contradecir total o parcialmente ese prejuicio.

En el primer paso, el prejuicio actúa positivamente en tanto implica interés, expectativa (aun cuando esa opinión preconcebida sea negativa). En el segundo paso, el prejuicio actúa negativamente en caso de no dejarse penetrar, quebrarse, ponerse en cuestión en función de una realidad de "eso otro" que no puede ser percibida porque el prejuicio rechaza cualquier diferencia entre él como idea preconcebida y la realidad distinta que "eso otro" es.

Nos produce una muy mala impresión cuando alguien dice, por ejemplo: "Yo no soy antisemita. Tengo un amigo (dos, tres, lo que fuera) judío".

Claro es que ser "amigo" de una persona judía no garantiza el no antisemitismo de nadie (lo mismo vale para otras pertenencias). Sucede que, a veces, a una persona le hace falta conocer una persona judía y dejarse influir por esa relación para poner en cuestionamiento su prejuicio antisemita (reitero, o de otro tipo).

El pensamiento cerrado sobre sí mismo, que no admite cuestionamientos, no sólo no ayuda, sino que más bien obstaculiza la posibilidad de quebrar y superar prejuicios.

Si bien siempre la ideología funciona como una lente que condiciona la percepción de la realidad, tal tipo de pensamiento señalado anteriormente se constituye en ideario absoluto, rígido e inamovible que no condiciona sino que determina dicha percepción.

Manuel García Morente, en su conocido "Estudios preliminares de filosofía" explica la diferencia entre "entes" y "valores". Dice, los entes son y los valores valen. Los entes pueden ser reales (como un árbol) o ideales (como un círculo). Dado que los entes "son" pueden "demostrarse". Puede demostrarse que algo es un árbol o un círculo. Los valores valen significa que no tienen existencia independiente sino que están ligados a entes. Los valores (éticos, morales, estéticos, religiosos) no pueden, por tanto, demostrarse. Los valores se "muestran". Puedo decir de una pintura (ente) que es bella (valor). Sólo puedo "mostrar" que, en mi consideración, esa pintura es bella. Pero no podría "demostrar" que es bella si alguien afirmara lo contrario.

Por eso, no tiene demasiado sentido discutir acerca de valores si por ello entendemos pretender tener razón y "demostrarle" a otra persona esa razón. Tiene sentido intercambiar entre personas las respectivas concepciones de valor y mostrarlas, pero sin pretender tratarlas como entes demostrables.

El pensamiento cerrado sobre sí mismo que tiende a auto - validarse continuamente, tiende a no permitir este intercambio. O porque la otra persona que no lo comparte queda descartada de antemano, o porque queda sistemáticamente descalificada, o porque es percibida en términos de enemistad, o porque es alguien a convencer pero no a ser escuchado, entre otros motivos.

Ese tipo de pensamiento, en su fanatismo, en definitiva, al descartar señales, aspectos, criterios que hacen a la realidad y a las distintas formas de concebirla, cercena con violencia (de distintas formas y calibre) producciones intelectuales humanas. Cercena humanidad.

Desde el punto de vista psicológico, tal cercenamiento, supone una dirección contraria a la del intento de construcción de salud mental. El diálogo de intercambio, abierto, en el cual las personas intervinientes pueden repensar sus opiniones y valores, constituye un riquísimo y paradigmático proceso de construcción de salud mental.

Desde el punto de vista cultural, social y político aspiramos a lo que aún no existe, o no suficientemente: el intercambio fértil, sin pensamiento fanático y fanatizado, sin violencia.