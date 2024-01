Prefectura Naval Zárate recomienda

Con motivo del advenimiento de la temporada estival y el objeto de evitar accidentes de los ciudadanos que concurrirán al sector costanero con fines de esparcimiento y en mayor medida durante los fines de semana, Prefectura Zárate recomienda:

 RESPETE LOS CARTELES INDICADORES “PROHIBIDO BAÑARSE” O “AGUAS PELIGROSAS”

 NO INGRESE A LAS AGUAS EN SECTORES NO HABILITADOS.

 HAGA USO DE LUGARES PERMITIDOS (CLUBES, BALNEARIOS, ETC.)

 RESPETE LOS SECTORES DELIMITADOS PARA BAÑISTAS Y LAS INDICACIONES DE LOS GUARDAVIDAS.

 USE ROPA ADECUADA.

 EVITE BAÑARSE DESPUÉS DEL ALMUERZO O DE INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS.

 EN LAS ZONAS CERCANAS A LA COSTA LOS NIÑOS SIEMPRE DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN MAYOR.

 EVITAR RIESGOS INNECESARIOS ES EVITAR ACCIDENTES FATALES.

Ante cualquier duda y/o consultas se hallan habilitados los siguientes teléfonos y frecuencias radioeléctricas de emergencia Emergencias Náuticas: 106 (disponible en todo el litoral marítimo y fluvial), Prefectura Zárate (03487) 422733 o 422265; vía VHF al Servicio Móvil Marítimo: 156,8 Mhz (Canal 16 “Emergencias”)