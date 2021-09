María Elena Gallea, la precandidata a concejal de Facundo Manes en Zárate, Lima y Escalada se refirió a los comercios y las PyMEs. “Vamos a seguir presentando el proyecto que le solicita al Intendente Cáffaro que elimine tres fondos de la tasa de seguridad e higiene”, explicó.

“En este tema debo ser muy sincera, a mi no me la tienen que contar”, enfatizó Gallea, “como todos saben soy comerciante, y al igual que ustedes he sufrido y padecido el encierro más prolongado de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires”, comentó Gallea, “hace un tiempo un colega me preguntó, ¿María, será que el Intendente no nos quiere?, lamentablemente no tengo la respuesta, pero los hechos demuestran falta de interés por nosotros”.

Al tiempo que Gallea habló sobre los proyectos presentados, y sobre lo que presentará, “vamos a seguir insistiendo, aún más en estos tiempos de crisis, para que se saquen tres fondos de la tasa de seguridad e higiene, para bajar el costo de la misma”.

“La pandemia generó una competencia desleal entre comerciantes, por eso debemos darle más y mejores herramientas a todos”, enfatizó Gallea, “vamos a insistir para que se cumpla con el proyecto del centro comercial a cielo abierto en una primera instancia en el casco céntrico, para luego comenzar a crear más centros a cielo abierto en distintos puntos de la ciudad, para descentralizar y así generar más oportunidades”.

“Estos centros comerciales a cielo abierto deberían tener un gerenciamiento que los ayude a organizar distintas jornadas recreativas y culturales que promocionan el proyecto “compre local”, de esta manera nuestros vecinos tendrán más oferta comercial y no buscarán irse a otros distritos a realizar sus compras”, explicó Gallea.

Para finalizar Gallea comentó, “Juntos a Facundo Manes estamos trabajando para generar una nueva mayoría, que nos permita trabajar un proyecto colectivo de verdad, los comerciantes y las PyMEs son una de las herramientas fundamentales para sacar adelante a nuestro país”.